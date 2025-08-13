HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Judicialidad

Presidente de la Corte de Piura y Comisión Regional Anticorrupción coordinan trabajo 2025

David Correa y Ernesto Cornejo establecen acuerdos para la segunda sesión de la Comisión Regional Anticorrupción y el plan de trabajo 2025 en Piura.

El objetivo del encuentro fue coordinar la segunda sesión de la Comisión y discutir el plan de trabajo. Fuente: Difusión.
El objetivo del encuentro fue coordinar la segunda sesión de la Comisión y discutir el plan de trabajo. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, recibió la visita del secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura, Ernesto Cornejo Alcaraz, a fin de establecer coordinaciones para el desarrollo de la segunda sesión de la Comisión Regional Anticorrupción, así como otras acciones que corresponden al plan de trabajo 2025 de la referida comisión.

Como se recuerda, en su calidad de titular del distrito judicial de Piura, Correa Castro preside en la actualidad la Comisión Regional Anticorrupción, la misma que constituye un espacio de articulación para la implementación de la política en materia de integridad y lucha contra la corrupción en el ámbito de la jurisdicción regional, conforme lo dispuesto por la Ley 29976, que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

También participó de la reunión la coordinadora de la Oficina Regional Anticorrupción, Diandra Córdova García.

Notas relacionadas
Cuatro viviendas afectadas tras atentado con explosivo en Piura: Policía retuvo a adolescente implicado en delito

Cuatro viviendas afectadas tras atentado con explosivo en Piura: Policía retuvo a adolescente implicado en delito

LEER MÁS
¿Qué eventos artísticos y culturales tendrá Piura por sus 493 años?

¿Qué eventos artísticos y culturales tendrá Piura por sus 493 años?

LEER MÁS
Piura Celebra 493 Años: conoce su historia, tradiciones y costumbres que forman su esencia

Piura Celebra 493 Años: conoce su historia, tradiciones y costumbres que forman su esencia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial lleva servicios de acceso a la justicia a la población de Jaén

Poder Judicial lleva servicios de acceso a la justicia a la población de Jaén

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Sullana señaló que el juez debe actuar con independencia, objetividad, equidad y probidad

Presidente de la Corte de Sullana señaló que el juez debe actuar con independencia, objetividad, equidad y probidad

LEER MÁS
Mesa de partes itinerante de la Corte del Santa llegó al asentamiento humano San Felipe

Mesa de partes itinerante de la Corte del Santa llegó al asentamiento humano San Felipe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Mirar PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025: sigue AQUÍ el partido

¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

Judicialidad

Disponen internamiento por nueve meses en prisión para sujeto hallado con marihuana y balas

Mesa de partes itinerante de la Corte del Santa estuvo en Villa Atahualpa

Corte de Piura y Ministerio Público organizaron el primer congreso para secigristas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota