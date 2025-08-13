Presidente de la Corte de Piura y Comisión Regional Anticorrupción coordinan trabajo 2025
David Correa y Ernesto Cornejo establecen acuerdos para la segunda sesión de la Comisión Regional Anticorrupción y el plan de trabajo 2025 en Piura.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, recibió la visita del secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura, Ernesto Cornejo Alcaraz, a fin de establecer coordinaciones para el desarrollo de la segunda sesión de la Comisión Regional Anticorrupción, así como otras acciones que corresponden al plan de trabajo 2025 de la referida comisión.
Como se recuerda, en su calidad de titular del distrito judicial de Piura, Correa Castro preside en la actualidad la Comisión Regional Anticorrupción, la misma que constituye un espacio de articulación para la implementación de la política en materia de integridad y lucha contra la corrupción en el ámbito de la jurisdicción regional, conforme lo dispuesto por la Ley 29976, que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
También participó de la reunión la coordinadora de la Oficina Regional Anticorrupción, Diandra Córdova García.