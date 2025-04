Joven peruano en España casi pierde un ojo tras agresión xenófoba en Madrid: "Nunca me pasó algo como esto"

En la mañana del domingo 9 de marzo, Glen Reyes (28), un joven peruano que vive hace 16 años en la ciudad de Madrid, España, fue brutalmente agredido por 3 españoles en un acto de xenofobia y racismo en la estación del tren Nuevos ministerios, conocido como Renfen. Producto de la agresión, la víctima terminó con fracturas en el rostro que casi le cuesta su ojo izquierdo.

"Es sorprendente que en los casi 16 años que llevo aquí, nunca he sufrido de ningún tipo de discriminación, malos tratos, ni abusos, pensé que estuve en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, pero nunca fue así. En el hospital oí a un enfermero decir 'esto debe parar tío, tenemos 2 víctimas de racismo a la semana'", comenta Glen a La República.

Las autoridades españolas lograron dar con los agresores que, en la actualidad, se enfrentan a un proceso penal que los podría llevar a 3 años de prisión cada uno. Se espera la audición en la corte local.

Sujetos acosaron a peruano que reside en España

"Iba camino a mi trabajo, mi turno era de 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m. (...) Al salir de la estación de Renfe, en Nuevos Ministerios, había un grupo de muchachos con unas chicas que empezaron a mofarse de mí. 'Panchito', me dijo uno mientras reía seguido de las risas y las burlas. Ellos se encontraban a 4 metros de mí", relata Glen cómo sus agresores empezaron a acosarlo de manera despectiva y racista.

En ese momento, la mañana en Madrid era lluviosa, pero con un viento suave, por lo que Glen salió de su hogar con un paraguas rígido. Cuando los sujetos empezaron a insultarlo, él solo los miró con el rabillo del ojo y siguió caminando, pero los agresores continuaron.

Glen Reyes en sus primeras revisiones en el Hospital La Paz, Madrid, España. Foto: La República.

"Cuando siento que las burlas persisten, los murmullos y la bulla también, escucho que alguien se acerca y me grita 'Panchito, ¿me vas a ignorar?', y otras series de insultos racistas y clasistas. Yo les fruncí el ceño pensando que les diría 'déjame en paz, estoy apurado' (...). Pensé que querían robarme o que están saliendo de una fiesta y quieran bronca, pero todo fue tan rápido que mi atención estaba enfocada en la expectativa de defenderme si me atacan. Hasta que siento que otros saltan la tornera (de la estación) y me quitan mi paraguas, propinándome un golpe en la nuca", manifestó Glen.

Al revisarse el cuello y la cabeza con las manos, vuelve a la vista con sangre entre sus dedos. Pero también en ese instante, los 3 agresores empezaron a golpearle múltiples veces en el rostro y otras zonas del cuerpo. Glen hacía lo posible por no caerse al suelo y desmoronarse.

En medio de los golpes, se le cayó del bolsillo su teléfono móvil, el cual los agresores robaron. Sin embargo, tras la agresión, personal de la estación Renfe acudió a atenderlo y perseguir a los sujetos que lo violentaron.

Peruano casi pierde un ojo tras agresión

Tras ser atendido por la seguridad y civiles del lugar, Glen fue derivado por el Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU, de España), al Hospital La Paz en Madrid, donde fue sometido a numerosos exámenes y una hospitalización.

Análisis de las lesiones de Glen. Foto: La República

"Tengo 5 grapas en la nuca, dos prótesis y una malla de titanio que ahora son el soporte de mi ojo izquierdo. También tengo un leve zumbido y problemas de audición en el oído izquierdo", cuenta Glen, quien aún se encuentra en la espera de otras evaluaciones, ya que aún el malestar en su oído no desaparece.

En ese sentido, resaltó su preocupación en España por el aumento de la xenofobia y el racismo en el país. "Sin duda, la maldad y las agresiones no tienen nacionalidad", comentó, mencionando los casos de los migrantes marroquíes, rumanos y el suyo, los latinos.