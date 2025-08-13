Un total de 80 Médicos arequipeños no logran inscribirse al proceso de ascenso automático por fallas en el sistema
Los médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza indican que no pueden acceder al ascenso automático del Minsa, a pesar de haber ingresado con su DNI.
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Examen de Admisión UNI 2025-II EN VIVO: resultados, requisitos, objetos prohibidos y cronograma oficial
El Ministerio de Salud (Minsa) decidió abrir desde julio los requisitos y el cronograma para el ascenso del personal de salud, en los que podrían participar asistentes, auxiliares, técnicos y otros trabajadores.
El 13 de agosto, médicos de Arequipa mostraron su molestia por no poder participar en el proceso de ascenso automático, indicando que había fallas en el sistema.
PUEDES VER: ¿Cuántos años cumple Arequipa 2025? Esta es la fecha exacta de fundación española de la 'Ciudad Blanca'
Este proceso estuvo abierto desde el 1 de agosto, y solo debían acceder con su DNI; sin embargo, un total de 80 médicos señalaron que el sistema no los aceptaba.
Médicos no logran inscribirse al proceso de ascenso automático
Según los médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza, no han podido completar este proceso, a diferencia de otros centros de salud como el Goyeneche y la Red Arequipa Caylloma, que lo han hecho sin ningún problema. Por eso, esta mañana realizaron la constatación policial para mostrar el problema.
En conversaciones con el diario 'El Correo', el médico gastroenterólogo Edgar Zela cree que el sistema no los acepta debido a que la reconversión de plazas no se llevó a cabo en su hospital, lo que ha ocasionado que el aplicativo de registro no acepte a los profesionales, ya que en el sistema figuran como el nivel más alto.
PUEDES VER: Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley
El cronograma de proceso de ascenso automático
Según indicó el Minsa, el 11 de agosto sería el último día en que los médicos podrían participar en el proceso. Sin embargo, la fecha se amplió hasta el 18 de agosto de 2025, por lo que los médicos arequipeños están un poco preocupados por los pocos días que quedan.
Uno de los principales requisitos es que el personal de salud postulante tenga un mínimo de cinco años de nombramiento, lo cual cumplen todos en el Hospital Honorio Delgado. Sin embargo, el problema aún no ha sido solucionado, ni las autoridades se han pronunciado. 'No tenemos ninguna respuesta, vamos a ver qué nos dicen', comentó el doctor Edgar Zela.