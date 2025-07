Arequipa: madre de familia denuncia a profesora por seducir a su hija de 15 años

La madre de una menor de 15 años de iniciales M.L.P.A, indicó que una docente de 28 años habría manipulado a su hija desde que ella tenía 13 años, “enamorándola” y haciendo que varias veces intentara escaparse, hasta que un día logró hacerlo, permaneciendo desaparecida cinco días. Hoy, la menor se presentó en una comisaría de Arequipa.

“Aún no pude ver a mi hija. Solo sé que se presentó en comisaría de Simón Bolívar. Creo que me denunciará; dice que la maltrato, pero eso es falso. Todo eso es producto de la manipulación de esa docente, quien ha manipulado a mi hija desde que tenía 13 años y la enamoró psicológicamente”, indicó Gabriela Ancalle Mamani, madre de la menor.

Según el abogado que lleva el caso de la menor, indicó que la docente no solo habría cometido el delito de acoso, sino también de seducción; además, se está evaluando la posible tipificación de secuestro y el incumplimiento de las medidas de protección por parte de la docente.

La docente habría estado seduciendo a la menor desde que está tenía 13 años. Según la madre, indicó que la docente le regalaba cosas y le entregaba dinero, además de observar comportamientos extraños por parte de la educadora hacia su hija.

No respetó medidas de protección

“Lo que nos llama severamente la atención es que el juzgado de familia habría emitido en abril de este año medidas de protección para la menor, con el objetivo de que la docente no se acerque. Sin embargo, el 17 de julio, la madre, quien regresa de trabajar, encuentra a su hija junto a la docente en la casa posterior. Posteriormente, la menor se va de la casa sin dar ningún paradero”, manifestó Cristina Talavera, abogada que lleva el caso de la menor.

Menor denuncia a su madre de agresión

En los días que la menor estaba desaparecida, circuló un vídeo en redes sociales en el que denunciaba maltratos en su casa por parte de su madre.

“Yo me retire de mi casa por dos motivos: uno por mi orientación sexual, y dos por el maltrato físico que recibo en casa. La profesora no tiene nada que ver; ella trató de ayudarme y mi mamá se aprovechó de ello y la denunció primero ... En la Marcha del Orgullo, mi mamá pensó que fui a esa marcha, me pegó y me gritó. Llamé a la línea 100, pero jamás llegó el patrullero”, se escucha en el vídeo narrado por la menor.

Ante ello, la madre indica que obligaron a la menor a grabar dicho video, bajo la aparente manipulación de la docente Yessica Calla Gamboa, quien actualmente enfrenta tres denuncias. La madre espera que capturen a la docente y que pueda responder ante la justicia, ya que está bajo una denuncia reciente por acoso a una menor de edad. Además, brinda todo su apoyo a su hija.