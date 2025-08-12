HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Liberan a sereno que abatió a criminal que intentó asaltarlo en Villa María del Triunfo: "Mi vida estuvo en peligro"

El incidente tuvo lugar la noche del 11 de agosto, cuando el sereno fue interceptado por tres delincuentes armados. Gracias a su experiencia militar, pudo neutralizar al principal atacante y salvar su vida.

El sereno ya se encuentra en libertad mientras continúan las investigaciones del caso. Foto: Composición LR/ATV
Denilson González Culca, de 26 años, fue el sereno de Villa María del Triunfo que recuperó su libertad tras abatir a un criminal que intentó asaltarlo. De acuerdo con las declaraciones del agente de seguridad, fueron tres los delincuentes quienes lo interceptaron a bordo de un auto y que, incluso, estaban armados. Por ello, el también militar asegura que actuó en legítima defensa, pues su vida estuvo en peligro.

"Los sujetos me apuntaron hacia mi persona. Mi vida y mi integridad estaban en peligro. Por ello, neutralicé al delincuente, ya que ellos hicieron la maniobra de apuntarme. De una u otra manera, gracias a Dios estoy bien", fueron las palabras del agente de serenazgo para Ocurre Ahora.

PUEDES VER: Madre del sereno que fue detenido tras abatir a ladrón en Villa María del Triunfo: "Solo se defendió, necesito ayuda"

Serenos que mató a delincuente fue liberado en VMT

El hecho ocurrió la noche del lunes 11 de agosto, alrededor de las 10:30 p. m. De acuerdo con las declaraciones del también militar, Denilson González, fueron tres los criminales quienes intentaron asaltarlo. No obstante, debido a su experiencia con el uso de armas, el joven sereno supo cómo defenderse y abatió a uno de ellos, quien fue identificado como Giamperre Ángulo Tejada.

"No salió el disparo (de los delincuentes). Yo muy bien conozco sobre armas de fuego porque también soy militar. Ellos estaban con un revólver. Al delincuente que abatí estaba armado y el otro que estaba en la parte trasera del vehículo también estaba con revólver. Ambos estaban armados, es por ello que yo, en legítima defensa, abatí a uno de ellos", sostuvo el sereno tras su salida de la comisaría de Villa María del Triunfo.

PUEDES VER: Sereno mata a delincuente que intentó robarle en Villa María del Triunfo: fue liberado tras ser detenido en comisaría

Recibido entre aplausos por compañeros y familiares

Trascendió que al salir de la comisaría, el sereno de Villa María del Triunfo fue recibido entre aplausos por sus compañeros y familiares. Él precisó que cuenta con formación militar y cuatro años al servicio de la municipalidad del distrito en mención.

Al cierre de esta nota, la Quinta Fiscalía Penal ordenó su liberación provisional mientras continúan las investigaciones por alrededor de 60 días. Cabe resaltar que el municipio le otorgó una licencia laboral y las facilidades necesarias para su seguridad.

