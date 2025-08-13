HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Sociedad

Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 13 de agosto
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 13 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANANEA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

AYAVIRI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
jueves, 14 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

AZANGARO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
jueves, 14 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.

CABANILLAS - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.

CRUCERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-11ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado durante el día.

DESAGUADERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
12ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado por la noche.

HUANCANE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.

ILAVE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

JULI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.

JULIACA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

LAMPA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
-9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

LARAQUERI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
17ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.

MACUSANI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con llovizna durante la noche.

MAZOCRUZ - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-16ºC
Cielo despejado durante el día.

MOHO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

PISACOMA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

PUNO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.

PUTINA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

SAN GABÁN - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
12ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con lluvia al atardecer.
jueves, 14 de agosto
30ºC
10ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto.

SAN JUAN DEL ORO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
18ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con lluvia al atardecer.
jueves, 14 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna hacia la madrugada y al atardecer.

YUNGUYO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Mujer viajó de Suecia a Perú para buscar a su madre biológica tras 53 años y se lleva gran sorpresa: "Necesitaba encontrarlos"

Mujer viajó de Suecia a Perú para buscar a su madre biológica tras 53 años y se lleva gran sorpresa: "Necesitaba encontrarlos"

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Sereno mata a delincuente que intentó robarle en Villa María del Triunfo: fue liberado tras ser detenido en comisaría

Sereno mata a delincuente que intentó robarle en Villa María del Triunfo: fue liberado tras ser detenido en comisaría

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Sociedad

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota