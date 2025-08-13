Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios
- Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 13 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
jueves, 14 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
jueves, 14 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-11ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado durante el día.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
12ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado por la noche.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
-9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
17ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con llovizna durante la noche.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-16ºC
Cielo despejado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
jueves, 14 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
12ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con lluvia al atardecer.
jueves, 14 de agosto
30ºC
10ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
18ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con lluvia al atardecer.
jueves, 14 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna hacia la madrugada y al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.