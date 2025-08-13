Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
jueves, 14 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado por la tarde.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera y cielo nublado por la noche.
jueves, 14 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo cubierto a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 14 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
jueves, 14 de agosto
23ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
jueves, 14 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche con lluvia ligera hacia la madrugada.
jueves, 14 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y por la noche variando a cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
jueves, 14 de agosto
12ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo cubierto a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde con lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
16ºC
7ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana ; cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado al atardecer con viento ligero.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
jueves, 14 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.