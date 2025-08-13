Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
jueves, 14 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a chubascos.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
jueves, 14 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con chubascos.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a chubascos.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 14 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
jueves, 14 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
jueves, 14 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.