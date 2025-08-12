HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre de periodista peruano detenido en EE.UU. exige justicia tras denuncia de maltrato: "Si él muere, moriré con él"

Familiares de periodista detenido en Estados Unidos piden a las autoridades peruanas que intercedan en su encarcelamiento y gestionen en liberación. El comunicador denuncia condiciones inhumanas en prisión.

El periodista Ricardo Quintana Chávez había sido detenido tras vender ceviche en la playa. Su madre pide que su hijo sea liberado "sano".
El periodista Ricardo Quintana Chávez había sido detenido tras vender ceviche en la playa. Su madre pide que su hijo sea liberado "sano". | Foto: composición LR | Latina Televisión difusión

Un periodista peruano que emigró a Estados Unidos en el 2021 fue detenido en el centro migratorio 'Alligator Alcatraz' en Florida, una prisión de máxima seguridad implementada por el gobierno de Donald Trump. Actualmente, se encuentra en una cárcel de Texas. Se trata de Ricardo Quintana Chávez, quien fue arrestado por las autoridades migratorias después de vender ceviche en la playa. El ciudadano denunció maltratos en la cárcel y condiciones inhumanas. Ante ello, su madre exige justicia y pide la liberación inmediata de su hijo.

"Hagan el favor de mandarme a mi hijo sano, si él se muere, moriré con él. Mi hijo está muy mal. Está vulnerable porque él nunca ha estado preso, nunca ha estado enjaulado. Psicológicamente está maltratado", declaró su madre en diálogo con Latina Televisión.

Familiares de periodista detenido en Estados Unidos piden su liberación

Los familiares de Ricardo Quintana piden a las autoridades peruanas que intercedan en su encarcelamiento y que lo dejen en libertad, debido a que el ciudadano habría cometido una falta administrativa, no un delito.

"Es una falta administrativa, lo que estaba haciendo no era un delito. Tenía que pagar una fianza y regresar a su casa. Llegaron los agentes del ICE y se lo llevaron acusándolo de estar en el país ilegalmente desde el 2019. Estuvo en el Alcatraz. El jueves en la noche lo sacaron para trasladarlo a Texas", declaró Sadith Távara, familiar del periodista Ricardo.

Por su parte, el director de comunidades peruanas en el exterior, el embajador Pedro Bravo, indicó que las autoridades estadounidenses señalaron que la detención no solo se debió a la venta de ceviche. "Pregunté a las autoridades si era un tema relacionado con el ceviche. Él trataba de ganarse la vida trabajando legalmente, pero la respuesta de ellos fue: 'Embajador, no solo es ese tema", dijo.

Asimismo, informó que aproximadamente 250 connacionales están en centros de detención en todo Estados Unidos. "Generalmente lo que hacen es agruparlos en dos zonas: en Huston o en Texas, o en Luisiana", añadió.

Periodista peruano denuncia maltratos por autoridades de Estados Unidos

Ricardo Quintana indicó que fue arrestado por las autoridades migratorias de Estados Unidos y que pasó por cuatro cárceles distintas. Además, señaló que se encuentra encerrado en una "jaula" de espacio reducido, con 32 internos, muchos de ellos condenados por delitos graves. Asimismo, afirmó que ha sufre maltratos psicológicos por parte de los guardias y que se encuentra expuesto a temperaturas extremas.

"Mi delito fue vender ceviche a las personas en la playa. Eso lo pagué con 150 dólares de fianza y a la hora que estaba saliendo me agarró migración que me acusan de no tener un estatus migratorio", declaró a Cuatro Poder.

"Las condiciones son infrahumanas. Estás enjaulado las 24 horas del día, la gente se vuelve loca y uno se deteriora emocional y físicamente (...) No tengo abogado, no tengo plata para pagar un abogado. Por favor, que traten de adelantar mi corte", añadió el periodista.

El periodista tenía programada una audiencia para su solicitud de asilo político el 22 de agosto, pero esta fue aplazada, lo que lo obliga a seguir detenido por más tiempo.

