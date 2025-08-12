HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Tendencias

Familia en Juliaca construye un angosto edificio de 7 pisos y en redes reaccionan: “Cuando heredas 1 metro cuadrado”

Usuarios en TikTok bromearon que se construya en terrenos tan angostos, mientras que otros cuestionaron por la tragedia que se generaría durante un temblor de gran magnitud.

La enorme infraestructura preocupó a los transeúntes en Juliaca por la estrecha edificación.
La enorme infraestructura preocupó a los transeúntes en Juliaca por la estrecha edificación. | Foto: composición LR/ TikTok / @belindacauna

En Perú, es muy común encontrar viviendas donde reside más de una familia, ya que los hijos suelen construir en los terrenos heredados de los padres. En un video de TikTok, se compartió la construcción de una edificación de siete pisos, pero lo que sorprendió a los usuarios fue la estrecha estructura.

Mediante la grabación compartida en belindacauna, se pudo visualizar un edificio sin los acabados correspondientes en Juliaca, pero muy diferente a los inmuebles construidos en diversas localidades del país.

PUEDES VER: El misterioso edificio de San Isidro declarado inhabitable hace 21 años: ¿por qué viven personas adentro pese a orden judicial?

lr.pe

Angosto edificio de 7 pisos dejó con los pelos de punta a los usuarios en TikTok

A menudo, las viviendas suelen construirse en amplios terrenos, más aún si se planea realizar varios pisos. No obstante, este edificio dejó con los pelos de punta a muchos ciudadanos por lo angosto de su infraestructura, que podría causar un accidente en caso de un sismo de gran magnitud, puesto que podría colisionar con facilidad debido a su delgadez.

Esta edificación desafiaba los estándares convencionales de construcción en Perú. Con tan solo unos pocos metros de ancho, generó gran preocupación entre los usuarios de redes sociales.

Esta edificación podría desafiar los estándares convencionales de construcción en Perú. Foto: composición LR/ TikTok / @belindacauna

Esta edificación podría desafiar los estándares convencionales de construcción en Perú. Foto: composición LR/ TikTok / @belindacauna

PUEDES VER: La historia del edificio 'más delgado' de Lima con solo 1 metro de ancho: impactantes imágenes muestran cómo se construyó

lr.pe

“Eso pasa cuando heredas solo un metro cuadrado”, comentó un cibernauta en la publicación de TikTok

Todo parece indicar, que por el limitado terreno no se pudo hacer una construcción con una mejor infraestructura y como era de esperarse, los usuarios no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios, que te mostramos a continuación:

“Casa es casa”, “Se pasaron, cómo van a vivir ahí”, “Mejor lo vendo al vecino, más práctico”, “Eso ya es extremo”, “Eso pasa cuando heredas solo un metro cuadrado”, “Yo también lucharé por el metro de terreno que me corresponde por derecho”, “El amigo que dice: ‘mi casa es de 6 pisos’”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en la popular red social.

Notas relacionadas
Este es el edificio más alto del Perú: tiene solo 30 pisos, un helipuerto, 4 sótanos y tiene un moderno sistema antisísmico

Este es el edificio más alto del Perú: tiene solo 30 pisos, un helipuerto, 4 sótanos y tiene un moderno sistema antisísmico

LEER MÁS
El edificio de 1 metro y el puente "flotante" que desafían la lógica en Lima: conoce estas dos construcciones que se encuentran en riesgo ante un sismo de gran magnitud

El edificio de 1 metro y el puente "flotante" que desafían la lógica en Lima: conoce estas dos construcciones que se encuentran en riesgo ante un sismo de gran magnitud

LEER MÁS
Peruano construye un edificio de 5 pisos, pero de menos de un metro de ancho

Peruano construye un edificio de 5 pisos, pero de menos de un metro de ancho

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre es captado en momento 'privado' por las cámaras de un concierto de cumbia: "Se pasan de fríos"

Hombre es captado en momento 'privado' por las cámaras de un concierto de cumbia: "Se pasan de fríos"

LEER MÁS
Taxista en aeropuerto Jorge Chávez sorprende al tener 11 celulares en su auto y en redes reaccionan: “Parece torre de control”

Taxista en aeropuerto Jorge Chávez sorprende al tener 11 celulares en su auto y en redes reaccionan: “Parece torre de control”

LEER MÁS
Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

LEER MÁS
Peruana revela que gasta S/300 mensuales en comida y usuarios quedan intrigados: "Arroz con huevo todos los días"

Peruana revela que gasta S/300 mensuales en comida y usuarios quedan intrigados: "Arroz con huevo todos los días"

LEER MÁS
El pastor estadounidense que conoció a una peruana por internet y se casaron: su historia de amor fue parte de un conocido reality

El pastor estadounidense que conoció a una peruana por internet y se casaron: su historia de amor fue parte de un conocido reality

LEER MÁS
Rapero sube a bus y pasajera intenta 'batallar', pero no sabía rimar: "En su mente estuvo épico"

Rapero sube a bus y pasajera intenta 'batallar', pero no sabía rimar: "En su mente estuvo épico"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Familia en Juliaca construye un angosto edificio de 7 pisos y en redes reaccionan: “Cuando heredas 1 metro cuadrado”

Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"

Tendencias

Joven adopta perrito parecido al que su mamá tenía y ella se enamora al verlo: "La nueva bendición"

Rapero sube a bus y pasajera intenta 'batallar', pero no sabía rimar: "En su mente estuvo épico"

Español en Alemania revela una sorprendente costumbre que dista de Latinoamérica: "Aquí confían en la gente"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

Patricia Benavides: exfiscal de la Nación regresó a la Fiscalía para participar de la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota