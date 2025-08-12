La enorme infraestructura preocupó a los transeúntes en Juliaca por la estrecha edificación. | Foto: composición LR/ TikTok / @belindacauna

En Perú, es muy común encontrar viviendas donde reside más de una familia, ya que los hijos suelen construir en los terrenos heredados de los padres. En un video de TikTok, se compartió la construcción de una edificación de siete pisos, pero lo que sorprendió a los usuarios fue la estrecha estructura.

Mediante la grabación compartida en belindacauna, se pudo visualizar un edificio sin los acabados correspondientes en Juliaca, pero muy diferente a los inmuebles construidos en diversas localidades del país.

Angosto edificio de 7 pisos dejó con los pelos de punta a los usuarios en TikTok

A menudo, las viviendas suelen construirse en amplios terrenos, más aún si se planea realizar varios pisos. No obstante, este edificio dejó con los pelos de punta a muchos ciudadanos por lo angosto de su infraestructura, que podría causar un accidente en caso de un sismo de gran magnitud, puesto que podría colisionar con facilidad debido a su delgadez.

Esta edificación desafiaba los estándares convencionales de construcción en Perú. Con tan solo unos pocos metros de ancho, generó gran preocupación entre los usuarios de redes sociales.

“Eso pasa cuando heredas solo un metro cuadrado”, comentó un cibernauta en la publicación de TikTok

Todo parece indicar, que por el limitado terreno no se pudo hacer una construcción con una mejor infraestructura y como era de esperarse, los usuarios no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios, que te mostramos a continuación:

“Casa es casa”, “Se pasaron, cómo van a vivir ahí”, “Mejor lo vendo al vecino, más práctico”, “Eso ya es extremo”, “Eso pasa cuando heredas solo un metro cuadrado”, “Yo también lucharé por el metro de terreno que me corresponde por derecho”, “El amigo que dice: ‘mi casa es de 6 pisos’”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en la popular red social.