El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) debido a la presunta omisión de un estudio de impacto ambiental vigente para la obra de la Vía Expresa Sur. La medida fue tomada luego de una supervisión realizada en marzo de este año, la cual evidenció que el instrumento ambiental del proyecto se encontraba vencido desde 2024.

Durante una convocatoria de prensa, el viceministro del sector precisó que la acción no responde a intereses políticos, sino al cumplimiento de la normativa en materia de gestión ambiental. “No se trata de una sanción inmediata, estamos en la etapa inicial del proceso. Se ha notificado a la municipalidad, y esta tiene 15 días hábiles para presentar sus descargos”, aseguró.

El MTC detalló que el proceso nace a raíz de una denuncia formulada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en octubre de 2024, la cual derivó en una supervisión en marzo de 2025. Producto de esa inspección, se detectó que la Municipalidad de Lima no había actualizado su certificación ambiental, requisito indispensable según la Ley General del Ambiente para continuar con obras de alto impacto.

“Cualquier proyecto de inversión que genere riesgos o impactos al entorno debe contar con una certificación ambiental vigente. Es un principio de protección a la vida, la salud y el medio ambiente”, enfatizó el MTC, recordando que actualmente tienen abiertos más de 40 procedimientos similares en el sector Transporte. El caso de la Vía Expresa Sur no sería una excepción, sino parte de una fiscalización técnica más amplia.

“Queremos manifestar por parte del Ministerio de Transportes que lo que estamos haciendo es, como ha indicado el jefe de gabinete, parte de un grupo de procedimientos administrativos con base en el cumplimiento de la normatividad en materia de gestión ambiental. Rechazamos cualquier manifestación de acoso político por parte del MTC. No es el objetivo”, concluyó Ismael Sutta.

“Estamos cumpliendo con el procedimiento administrativo sancionador. Nosotros hemos dicho que todo esto se da en el marco del PLANEFA, que es un plan de Planificación, Evaluación y Fiscalización Ambiental. A la fecha, tenemos 117 supervisiones y 41 procedimientos sancionadores. Eso significa que esto le aplica a todos los titulares de actividades del sector Transporte. No es algo individual”, aclararon desde el MTC.

