¿Qué es la línea 119 del MTC y cómo ayuda en emergencias como terremotos y tsunamis?

Este servicio es gratuito para ayudar a las personas. | Foto: Gob.pe

Este servicio es gratuito para ayudar a las personas. | Foto: Gob.pe

Ante los diferentes desastres naturales y la prevención que deben tener los peruanos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recuerda a la ciudadanía que cuentan con canales de comunicación entre ellas la línea 119 que es un servicio de mensajería efectivo.

Esta línea permite grabar y consultar mensajes de voz sobre las acciones que se pueden tomar ante fenómenos naturales, especialmente tsunamis y terremotos. Además, posibilita la comunicación con otras personas cuando las llamadas, las redes sociales y otros medios fallen. El mensaje se puede dejar desde un teléfono móvil o un teléfono fijo.

¿Cómo funciona la linea 119 del MTC?

Si una persona está en una situación de emergencia, desde su dispositivo móvil puede marcar el 119 y seleccionar la opción 1 para grabar un mensaje de voz.

También es posible conocer el estado de alguna amistad o familiar marcando el mismo número, pero esta vez eligiendo la opción 2 y colocando el número de la persona para verificar si dejó algún mensaje. Los mismos pasos deben seguirse si se realiza desde un teléfono fijo.

El MTC indica que estos mensajes de voz estarán disponibles en todo el territorio peruano para todas las operadoras y que se han creado para que su uso sea totalmente fácil en cualquier momento, ya sea en situaciones de estrés o caos.

¿Cuánta duración tiene el mensaje de voz de la línea 119?

La duración máxima de este mensaje de voz es de un minuto y quedará grabado durante siete días calendario, por lo que se recomienda que sea breve y de fácil acceso.

Por otro lado, el MTC exhorta a la población a familiarizarse con esta línea, ya que será de mucha ayuda en caso de que ocurra algún fenómeno climático, pues permite mantenerse conectado en momentos críticos.