Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa celebran 1 año de relación en lujoso hotel de Cusco: “Una experiencia muy bonita”

Influencers le respondieron a 'haters' y disfrutaron de su amor en Cusco. Compartieron su romántica experiencia en redes sociales.

"Nosotros nos quedamos con los buenos (comentarios)", respondieron tiktokers.
"Nosotros nos quedamos con los buenos (comentarios)", respondieron tiktokers. | Foto: composición LR/@pulguitas.adventure/ TikTok

La pareja de tiktokers Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa tuvieron una romántica celebración en Cusco. Los jóvenes cumplieron un año de relación y decidieron compartirlo con sus seguidores en redes sociales. Como se sabe, ambos son creadores de contenido y hace algunos meses decidieron sacar adelante el proyecto 'Pulguitas aventureras', donde muestran parte de sus viajes y experiencias juntos.

Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa celebran su primer aniversario en exclusivo hotel de Cusco

La pareja Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa se hospedaron dos días en el Memorable Sacred Experience en Cusco, lugar que ofrece habitaciones en forma de domo y con vista panorámica, piscina al aire libre, jardín, terraza y bar. "El lugar es superamplio y muy acogedor, lo cual nos hacía sentir en casa y era una experiencia conectando con la naturaleza, muy linda. Es súper instagrameable. Estaba en el paraíso", contó Lizeth Atoccsa en TikTok.

PUEDES VER: Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

lr.pe

Ambos influencer contaron que fue una experiencia agradable y que el frío es imperceptible debido a que los domos ofrecen una temperatura adecuada y el jacuzzi tiene agua temperada. También le respondieron a sus críticos y comentaron que ya están acostumbrados. "Esperamos que se vengan muchas aventuras más juntos y gracias a todos ustedes por ser parte de esto también. Siempre hay buenos y malos comentarios, pero nosotros nos quedamos con los buenos y con las personas que nos apoyan", resaltaron en redes.

¿Desde cuándo están juntos Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa?

Según indicó la joven pareja, ellos llevan una relación de un año; sin embargo, lo divulgaron en redes a fines de noviembre del 2024. Llevan una relación a distancia debido a las responsabilidades que poseen. Lizeth Atoccsa sigue cursando sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de Lima gracias a la Beca 18. En tanto, Waldir Maqque tiene dos restaurantes en la región imperial: 'Qué riquito está' en Pisac y 'Don Salchichón' en la ciudad de Cusco.

PUEDES VER: Cómico Flautín rechaza entrevista para tiktoker Milenka y en redes lo critican: "¿Dónde quedó la humildad?"

lr.pe

"Ella es mi novia, estoy enamorado. Cuando hice mi primera colaboración, de hecho, nos ‘shippearon’ bastante. Ahora hemos hecho bastantes colaboraciones. La idea es que lo que estemos haciendo siempre resaltemos los que somos", declaró Waldir cuando confirmó su relación con Lizeth Atoccsa.

