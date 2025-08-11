El virus Chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito ‘Aedes aegypti’ , el mismo vector responsable de propagar el dengue, el zika y la fiebre amarilla. Según el infectólogo y epidemiólogo del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, esta enfermedad puede presentarse en forma de brotes o rebrotes dependiendo de la zona del país, y representa un riesgo incluso para regiones como Lima, donde este mosquito ya está presente. Su transmisión ocurre cuando el insecto pica a una persona infectada y luego a otra sana, lo que facilita la rápida propagación en zonas con vigilancia epidemiológica débil, por lo que su control y prevención son esenciales para evitar epidemias.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), hasta la Semana Epidemiológica 01 de este año no se han registrado casos ni defunciones por Chikungunya en el país. Esta enfermedad viral aguda se transmite casi exclusivamente a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, principalmente Aedes aegypti y ‘Aedes albopictus’ . Sus síntomas suelen aparecer pocos días después de la picadura e incluyen fiebre alta, dolor articular intenso, fatiga, náuseas, dolor muscular y erupciones cutáneas.

Chikungunya en Perú: San Martín lidera contagios y preocupa por brotes simultáneos de dengue

En la mayoría de los casos, el cuadro clínico se resuelve en una o dos semanas, aunque en personas más vulnerables las molestias articulares pueden persistir durante meses. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones graves y las muertes son infrecuentes y afectan sobre todo a bebés, adultos mayores y pacientes con enfermedades preexistentes. A diferencia de otros virus respiratorios, el chikungunya no se transmite de persona a persona, lo que limita su potencial de propagación.

El infectólogo y epidemiólogo del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, precisó que “actualmente se ha registrado hasta ochenta y cinco casos de Chikungunya en el Perú. El departamento más afectado ha sido San Martín, con sesenta y ocho casos”. Además, añadió que San Martín este año ha sido la región más golpeada por enfermedades transmitidas por mosquitos, porque también “ha sido el centro de la epidemia de dengue”.

Síntomas, tratamiento y expansión global del virus del Chikungunya

El virus Chikungunya, que no se transmite de persona a persona, provoca fiebre, dolores articulares intensos y otros síntomas similares al dengue, como dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupciones en la piel. El dolor en las articulaciones puede ser incapacitante y, aunque suele durar pocos días, en algunos casos se prolonga por meses o incluso años. Las complicaciones graves son poco comunes y rara vez provoca la muerte, pero representa un riesgo mayor para personas con enfermedades preexistentes, adultos mayores y niños menores de un año. De acuerdo con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), en 2024 se reportaron 620.000 casos en todo el mundo, y su reciente aparición en China refleja el impacto del cambio climático, que ha favorecido la expansión del mosquito vector a nuevas regiones. La Organización Panamericana de la Salud (PAHO) advierte que los síntomas suelen aparecer entre cuatro y ocho días después de la picadura, aunque pueden manifestarse desde el segundo hasta el duodécimo día.

En el 98 % de los casos, el tratamiento del Chikungunya es ambulatorio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). No existe un medicamento antiviral específico, por lo que la atención se enfoca en aliviar los síntomas, especialmente el dolor articular, con el uso de antipiréticos, analgésicos y una adecuada hidratación para compensar la pérdida de líquidos por fiebre y calor ambiental. Un dato positivo es que, tras superar la infección, el organismo genera anticuerpos que impedirían volver a contraer el virus, lo que sugiere una inmunidad de por vida. Las autoridades nacionales mantienen un monitoreo constante, conscientes de que la movilidad internacional y el cambio climático pueden influir en la reaparición de vectores y, eventualmente, de poder prevenir casos de este virus en el futuro.