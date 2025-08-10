HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     
Sociedad

Condenan a 35 años de prisión a hombre que abusó de su hijastra menor de edad en Magdalena

La investigación de la Fiscalía reveló que Richard Ávalos abusó de la menor en 2014. En 2024, la pena original de cadena perpetua se redujo a 35 años tras una apelación de su defensa.

Fallo contra al agresor sexual fue conseguido por la Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima.
Fallo contra al agresor sexual fue conseguido por la Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima. | Foto: composición LR/Andina/MPFN

Una condena de 35 años de prisión ha sido impuesta a Richard Ávalos, de 45 años, por el delito de violación sexual contra su hijastra de 12 años, un fallo logrado por la Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima. La investigación reveló que Ávalos abusó de la menor en 2014, en su vivienda en Magdalena del Mar.

Además, la víctima, hija de la pareja del agresor, también había sido objeto de agresiones físicas y tocamientos indebidos por parte de su padrastro desde que tenía cinco años. La menor declaró que Ávalos se aprovechaba de la ausencia de su madre, quien salía a trabajar, para cometer los abusos y amenazarla para que no contara nada acerca de los abusos cometidos en su contra.

PUEDES VER: Dictan 9 meses de prisión preventiva a sujeto por tocamientos indebidos y abuso sexual infantil: estuvo 4 años preso en Argentina

lr.pe

Richard Ávalos había sido absuelto dos veces por el Poder Judicial

Pese a que el agresor sexual había sido absuelto en dos ocasiones por el Poder Judicial, la fiscal adjunta superior Luz Isabel Liberato Conde consiguió que se dictara una sentencia condenatoria.

En 2024, la fiscalía había logrado una condena a cadena perpetua para Ávalos, pero su defensa apeló y presentó un recurso de nulidad. Como resultado, el Poder Judicial modificó la sentencia de cadena perpetua a 35 años de prisión, por lo que Ávalos cuenta con una orden de ubicación y captura.

PUEDES VER: Detienen a agente de seguridad en el Rímac con videos de abuso infantil: almacenaba el material en celulares y USB

lr.pe

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Arrestan a economista del Banco Mundial y exdiplomático acusado de abuso sexual contra niños en Washington, EEUU

Arrestan a economista del Banco Mundial y exdiplomático acusado de abuso sexual contra niños en Washington, EEUU

LEER MÁS
El impactante caso de Alyssa Ann Zinger: la mujer que fingía ser adolescente para abusar de menores de edad en Florida

El impactante caso de Alyssa Ann Zinger: la mujer que fingía ser adolescente para abusar de menores de edad en Florida

LEER MÁS
Subía videos a YouTube y un seguidor descubrió que abusó de un menor de edad en EEUU: el caso de Edward Muscare

Subía videos a YouTube y un seguidor descubrió que abusó de un menor de edad en EEUU: el caso de Edward Muscare

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre en Jauja pide perdón de rodillas a familia luego de que su hijo causara la muerte de un hombre en accidente de tránsito

Madre en Jauja pide perdón de rodillas a familia luego de que su hijo causara la muerte de un hombre en accidente de tránsito

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 10 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 10 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota