Condenan a 35 años de prisión a hombre que abusó de su hijastra menor de edad en Magdalena

Una condena de 35 años de prisión ha sido impuesta a Richard Ávalos, de 45 años, por el delito de violación sexual contra su hijastra de 12 años, un fallo logrado por la Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima. La investigación reveló que Ávalos abusó de la menor en 2014, en su vivienda en Magdalena del Mar.

Además, la víctima, hija de la pareja del agresor, también había sido objeto de agresiones físicas y tocamientos indebidos por parte de su padrastro desde que tenía cinco años. La menor declaró que Ávalos se aprovechaba de la ausencia de su madre, quien salía a trabajar, para cometer los abusos y amenazarla para que no contara nada acerca de los abusos cometidos en su contra.

Richard Ávalos había sido absuelto dos veces por el Poder Judicial

Pese a que el agresor sexual había sido absuelto en dos ocasiones por el Poder Judicial, la fiscal adjunta superior Luz Isabel Liberato Conde consiguió que se dictara una sentencia condenatoria.

En 2024, la fiscalía había logrado una condena a cadena perpetua para Ávalos, pero su defensa apeló y presentó un recurso de nulidad. Como resultado, el Poder Judicial modificó la sentencia de cadena perpetua a 35 años de prisión, por lo que Ávalos cuenta con una orden de ubicación y captura.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

