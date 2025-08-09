Un reciente informe del diario The New York Post reveló que Thomas Mahony, exdiplomático y economista consultor del Banco Mundial, fue arrestado el mes pasado por presuntamente haber abusado sexualmente de tres menores de edad en Washington DC.

El ciudadano australiano de 42 años es denunciado por agredir y abusar de niños menores de 10 años entre los años 2023 y 2025 en la capital de Estados Unidos, señala el informe.

Acusaciones contra Thomas Mahony en Washington DC

El informe del diario neoyorquino reveló que Mahony habría cometido los presuntos abusos en su casa en Washington. Las víctimas serían dos niñas de 7 años y un niño de 8 años.

En 2023, una de ellas declaró a la policía que Mahony la acompañó al baño y luego la agredió sexualmente. Ese mismo año, fue arrestado tras la confesión de la otra menor haber sufrido tocamientos en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la fiscalía lo liberó debido a "consideraciones de la carga del gobierno de ir más allá de toda duda razonable.

Luego de revelarse el primer caso, los menores de edad confesaron que sufrieron los abusos mientras jugaban con los hijos de Mahony. Los niños “estaban jugando videojuegos, viendo una película y fingían ser vendedores de una tienda de Target”, se lee en el informe.

Thomas Mahony fue considerado como “héroe de la comunidad” en Washington DC

Mahony era un miembro respetado de la comunidad del noroeste de Washington, catalogado como un padre ejemplar. Uno de los padres señaló que Mahony era voluntario como fotógrafo en los equipos de natación de los niños.

Además, una de las madres de las víctimas confesó que lo admiraba como un "un héroe de la comunidad" antes de enterarse de las denuncias. Otra asegura haber visto a Mahony abusando de su hija de 7 años. “Siento que fallé como madre al confiar en esta persona”, dijo.

Mahony fue despedido del Banco Mundial tras la revelación del escándalo el 23 de julio. Ahora enfrentará cargos por abuso sexual infantil en primer y segundo grado y permanecerá detenido por “riesgo significativo de fuga”.

Finalmente, la corte del juzgado local lo citó el 26 de agosto para continuar con las investigaciones, mientras su esposa huyó a Australia sin declarar a los medios locales.