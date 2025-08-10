HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 10 de agosto
Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CANTA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

CASAPALCA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana y cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana y cielo nublado parcial por la tarde.

CHOSICA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

HUACHO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
lunes, 11 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento.

HUARAL - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
lunes, 11 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento.

HUAROCHIRÍ - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

LIMA ESTE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 11 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , cielo nublado al atardecer.

LIMA OESTE / CALLAO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana con tendencia a cielo nublado durante el día y ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 11 de agosto
18ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.

MATUCANA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

OYÓN - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.

PARAMONGA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
lunes, 11 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento.

SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado al atardecer.
lunes, 11 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana con tendencia a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.

YAUYOS - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
