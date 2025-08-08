HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Para el Observatorio de Minería Ilegal, el retiro policial es inconstitucional y constituye un "grave retroceso" en la lucha contra esta actividad ilícita. No obstante, desde la PNP aseguran que el combate contra los delitos ambientales continúa.

La PNP ordenó detener las acciones contra delitos ambientales en casi todo el país, menos Pataz. Media habría quedado sin efecto posteriormente. Foto: Andina
La PNP ordenó detener las acciones contra delitos ambientales en casi todo el país, menos Pataz. Media habría quedado sin efecto posteriormente. Foto: Andina

A través de un pronunciamiento, el Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad manifestó su rechazo ante la decisión del Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Zenón Loayza Díaz, de ordenar el retiro del personal especializado de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de las zonas de alta vulnerabilidad donde se venían desarrollando operativos contra la minería ilegal.

Únete a nuestro canal de política y economía

En detalle, se mencionan regiones como Madre de Dios, Amazonas, Loreto, Ucayali, Huánuco y otros lugares en los que está presente esta actividad, que se ha convertido en una de las mayores economías criminales del país, superando al narcotráfico y otras que operan por fuera de la ley. Para el observatorio, se trata de una medida inconstitucional que constituye un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal.

PUEDES VER: Minería ilegal en Perú representa el 50% de la producción de oro, advierte Instituto de Ingenieros de Minas

lr.pe

"La ausencia del componente policial debilita significativamente los operativos interinstitucionales liderados por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y genera un mensaje de permisividad frente a actividades ilegales. Exigimos la inmediata restitución del personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP en las zonas críticas afectadas por minería ilegal", explicaron.

Una de las consecuencias de esta decisión sería la reactivación y expansión de esta actividad ilícita en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, ecosistemas acuáticos, entre otros. Además, desde el Observatorio advirtieron que se podría afectar los derechos de los pueblos indígenas, acelerar la deforestación y desarticular los operativos integrados, vulnerando los principios de cooperación interinstitucional que están contemplados en la normativa actual.

PUEDES VER: Mineros informales suspenden diálogo con el gobierno de Boluarte y evalúan retomar protestas

lr.pe

PNP ordena suspender operativos contra minería ilegal

Dos días después de que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) decidiera retirarse de la mesa de diálogo con el gobierno, se conoció la existencia de una comunicación de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, en la que solicita a la Dirección de Medio Ambiente de esta institución que suspenda todas las comisiones de servicio en provincia relacionadas contra los delitos ambientales como la minería ilegal.

En el Memorándum N.º 099-2025-COMOPPOL-PN, dirigido al general Manuel Lozada, el teniente general PNP Zenón Loayza argumentó que debe replantearse este tipo de operaciones policiales y efectuar el repliegue del personal de la Dirmeamb a partir del 4 de agosto a su sede en Lima o su unidad de origen, con excepción de los agentes que se encuentran en los puestos de Pataz-La Libertad.

Respecto al cese de los operativos contra la minería ilegal, la Policía Nacional informó en sus redes sociales que "la lucha contra los delitos ambientales continúa con firmeza a nivel nacional", por lo que se desprende que el retiro de las zonas críticas habría quedado sin efecto. Incluso, mencionaron que vienen ejecutando hasta la actualidad 1.312 operaciones contra esta actividad ilícita, logrando 423 detenidos, 37.724 unidades de dinamita incautadas, 2.479 motores decomisados y 428 maquinarias pesadas intervenidas.

PUEDES VER: Pataz: Liberan a 23 trabajadores intervenidos en bocamina y 3 campamentos

lr.pe

No obstante, para el Observatorio de Minería Ilegal, los entes de control como el Congreso deben exigir una explicación pública al Director General de la PNP y del Ministerio del Interior sobre los motivos que llevaron a esta decisión. Asimismo, demandaron que se fortalezca el trabajo conjunto entre la PNP, la Marina de Guerra (DICAPI), el Ministerio Público, el Minam y otras entidades competentes para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia ambiental.

Sobre este tema, la congresista Dina Gonzáles informó a este diario que buscará respuestas del Poder Ejecutivo en la próxima sesión de la mesa técnica que aborda la formalización minera, ya que el titular de la PCM, Eduardo Arana, había enfatizado que las interdicciones contra la minería ilegal "no iban a parar".

En su momento, el presidente de la Confemin, Máximo Bequer aseguró que no era viable que, mientras se desarrollaba la mesa de diálogo con los representantes del Poder Ejecutivo, se hayan estado realizando estas "medidas de presión" que afectan también a los mineros en proceso de formalización, con la excusa de combatir a los operadores de la minería ilegal.

Notas relacionadas
Madre de Dios: Asesino de defensor ambiental es condenado a 15 años de prisión

Madre de Dios: Asesino de defensor ambiental es condenado a 15 años de prisión

LEER MÁS
Confemin sobre interdicciones contra mineros: "Si ya no hay, se entiende que el Ejecutivo ha cedido"

Confemin sobre interdicciones contra mineros: "Si ya no hay, se entiende que el Ejecutivo ha cedido"

LEER MÁS
Mineros informales suspenden diálogo con el gobierno de Boluarte y evalúan retomar protestas

Mineros informales suspenden diálogo con el gobierno de Boluarte y evalúan retomar protestas

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

LEER MÁS
Congreso promulgó ley que permite a deudores salir más rápido de centrales de riesgo: ¿a partir de cuándo se implementará la normativa?

Congreso promulgó ley que permite a deudores salir más rápido de centrales de riesgo: ¿a partir de cuándo se implementará la normativa?

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

Economía

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: se presentaron casi 50 solicitudes para adquirir derechos sobre populares figuras

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota