Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
sábado, 09 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
12ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 09 de agosto
11ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto al atardecer.
sábado, 09 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
sábado, 09 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.