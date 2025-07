Un custer de la línea 'Anconero' se estrelló contra un bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte, la tarde del miércoles 30 de julio, cuando este dirigía al sur de la ciudad. El fatal accidente dejó 3 fallecidos y 27 personas heridas. Entre los lesionados se encuentra Percy Centero, chofer de 45 años del Corredor del Metropolitano, quien tuvo que ser trasladado al hospital Arzobispo Loayza para ser atendido.

Tras varias horas del accidente, la hermana del conductor comentó que, pese al fuerte impacto, actualmente él se encuentra estable; sin embargo, continua en estado de shock. Además, presenta algunas heridas en el cuerpo que están siendo tratadas por los médicos y permanece a la espera de tomografías.

"Ahorita mi hermano está estable pero con el cuerpo bien adolorido. Está en 'shock'. Todavía no me puede decir realmente lo que ha pasado, pero estoy a la espera de que le pasen las tomografías para saber si se queda aquí o lo voy a llevar a la clínica Internacional. Está reaccionando bien. Solo que tiene la cara hinchada, el hombro que le duele y la herida lo están saturando. Tiene trabajando 10 años (en el transporte público) y primera vez que tiene este accidente. A mí me llamaron y tuve que venir en qué condiciones está mi hermano", explicó.

Fatal choque entre bus de Metropolitano y cúster 'Anconero' dejó 3 fallecidos

El terrible accidente ocurrido en la Plaza dos de Mayo entre cúster 'Anconero' y el bus de Metropolitano dejó un saldo de 3 fallecidos. De acuerdo con el informe policial, las víctimas ya han sido identificadas.

