La promesa de una infraestructura moderna para los ciclistas de San Martín de Porres (SMP) se convirtió en un proyecto a medio construir, abandonado y envuelto en negligencias. A cuatro años de haber iniciado su ejecución, la ciclovía de la avenida Tomás Valle, promovida por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en el 2020, durante la gestión de Jorge Muñoz, no ha sido concluida y hoy representa un foco de inseguridad para vecinos, peatones y ciclistas.

De acuerdo con un informe emitido por la Contraloría General de la República, la obra debió culminarse en 2021. Sin embargo, a la fecha, solo registra un 84% de avance físico, mientras que su estado actual es de abandono y deterioro.

La ciclovía, cuyo Código Único de Inversión es N.º 2436667, comenzó con un presupuesto estimado de S/ 578,854.26 en 2019, cuando fue declarada viable. No obstante, tras modificaciones técnicas y ampliaciones, el monto aprobado en el expediente técnico de 2020 subió a más de S/ 3 millones, un incremento del 529%. El contrato con la empresa ejecutora, Grupo Inmobiliario Venturo S.A.C. Pese a ello, no se lograron cumplir los objetivos esperados.

Contratista incumplida y sin sanciones

Pese a las alertas reiteradas del supervisor e inspector de obra sobre el incumplimiento del contratista, la MML no ejecutó la penalidad correspondiente por mora, que ascendía al 10% del valor contractual, ni la carta fianza. El documento de la Contraloría detalla que el contratista abandonó la obra sin que la municipalidad haya resuelto formalmente el contrato ni iniciado el saldo de obra correspondiente al 16% pendiente.

Por su parte un vecino denunciante del caso, ha documentado desde 2023 el deterioro de la infraestructura y la inacción de las entidades responsables. "La estructura de triplay dejada por la empresa fue invadida. Delincuentes le hicieron un hueco y la convirtieron en un almacén de fierros robados. Han asaltado vecinos del lugar y nadie hace nada", relata.

"Me han tenido paseando de oficina en oficina desde 2023. Si yo no presionaba, ni la Contraloría ni nadie habría respondido. Los de la oficina de logística que son los encargados de la solución no hacen nada.", agrega el residente local.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Oficio N.º 0497-2024-EF/63.04, también se pronunció al respecto, indicando que la IOARR (Inversión de Optimación, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) ejecutada no contribuye al cierre de brechas como fue declarada originalmente. En ese sentido, el MEF recuerda que la responsabilidad de supervisar, fiscalizar y culminar el proyecto recae en la entidad ejecutora: la Municipalidad Metropolitana de Lima. La República intentó comunicarse con la entidad para conocer sus descargos, pero no obtuvo respuesta.

Falta de semáforos y caos peatonal

Pero el problema no se limita solo al abandono de la ciclovía. Los vecinos también denuncian que el tramo carece de semáforos peatonales y se ubica en una zona de alto tránsito vehicular donde operan tres centros comerciales. "Los transeúntes y ciclistas se ven obligados a cruzar corriendo entre combis y buses. La zona es un caos, y la sugerencia técnica de colocar semáforos sigue sin ejecutarse desde hace años", indica.

Cambios arbitrarios en el proyecto

Además, el informe de la Contraloría confirma que la ciclovía no cuenta con estudios de tránsito, se incorporaron partidas no previstas en la declaración de viabilidad (como áreas verdes y tachones) y se modificaron las condiciones contractuales sin sustento técnico. Incluso, revela que la Gerencia de Administración de la MML devolvió documentación clave sin respuesta formal, mientras que la Oficina de Logística no concretó la resolución contractual ni inició el saldo de obra.

A esto se suma el historial de la empresa contratista. Grupo Inmobiliario Venturo S.A.C. fue sancionada por el OSCE en 2015, tiene una planilla de solo un trabajador y, según información revisada en SUNAT, presenta deudas con entidades estatales que superan los S/ 2 millones. Pese a ello, accedió a una obra pública millonaria sin que la MML activara los filtros mínimos de control.

La Contraloría ha instado reiteradamente a la Municipalidad a resolver el contrato, aplicar sanciones y asegurar la culminación de la obra. Sin embargo, a julio de 2025, el proyecto sigue sin cerrarse física ni administrativamente. La obra aparece como "suspendida" en el portal del MEF, mientras que en Infobras figura como "Finalizada", aunque en la ficha técnica se aclara que solo se avanzó el 84%.

Vecinos piden que se mejore la vía

Para los vecinos de San Martín de Porres, la ciclovía que debió mejorar la movilidad urbana es hoy un recordatorio del abandono institucional y la ineficiencia en la gestión pública. La falta de transparencia, la permisividad con empresas incumplidoras y la ausencia de acción por parte de la MML dejan en evidencia una problemática que se repite en otros proyectos de infraestructura de la capital.

Pese a que la actual gestión, presidida por Rafael López Aliaga, tiene como una de sus metas ampliar las ciclovías en la capital no le han tomado la importancia necesaria a este caso que desde hace mucho se viene denunciando y que debería de ser prioridad en la agenda pública del la MML.

