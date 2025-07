Peruano es deportado de EE.UU. y deja sola a su esposa y su bebé de nueve meses: "Espero que no me olvide"

El peruano Roberto Diego Álvarez Oliva, fue arrestado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de haber tramitado su documentación para poder quedarse en Estados Unidos de manera legal. De acuerdo con las declaraciones que su esposa, Nicole Álvarez, le dio al medio Williamsport SunGazette, todo empezó cuando patrulleros llegaron a su residencia en Pensilvania sin previo aviso para llevarse a su esposo.

La familia había pasado un buen fin de semana después de haber organizado una pequeña reunión en su patio trasero junto a sus amigos: “Estábamos haciendo una parrillada afuera con nuestra familia. Teníamos amigos en casa”, señaló Nicole. Sin embargo, el lunes siguiente cambiarían las cosas por completo. Nicole vio desde la ventana de su casa como su esposo era esposado a pesar de no contar con antecedentes penales y tener todos sus papeles en regla. Asustada, se acercó a su pareja, pero Roberto Álvarez solo alcanzó a pedirle que no se preocupara y que la llamaría tan pronto le sea posible.

Peruano es deportado de EE.UU., dejando a su esposa y bebé

Roberto Diego Álvarez Oliva ingresó a Estados Unidos hace poco más de 3 años atrás. Su madre estaba muy enferma y necesitaba ganar dinero para poder enviárselo a su familia, así que decidió ir a EE. UU. para probar suerte. Sin embargo, según lo que cuenta Nicole, inmediatamente empezó el proceso legal para quedarse en el país. Una vez completó la documentación, logró establecer un negocio modesto, pagó impuestos y asistió a 2 de 3 de las audiencias migratorias obligatorias.

No obstante, nunca pudo asistir a la tercera cita para iniciar su proceso de legalidad debido a que la notificación fue enviada a una dirección antigua y Roberto nunca recibió la carta. Nicole, desesperada, intentó frenar la deportación con ayuda de un abogado, enviando documentos legítimos como su licencia de matrimonio, su partida de nacimiento, junto con documentos fiscales. Incluso adjuntaron una declaración de la doctora de Nicole para que testifique que ella necesitaba de su marido debido al trastorno neurológico que tenía. Nada de esto fue suficiente. "Volvieron y nos dijeron: ‘No, él se va a ir’”, contó Nicole.

Peruano deportado teme que su bebé de 9 meses no lo reconozca: "Espero que no me olvide"

Roberto ahora está en Lima. Como no tiene posesiones en el Perú, su esposa tiene que enviarle los artículos que necesita. “No tiene nada en Perú, así que tengo que enviarle ropa, pertenencias, esas cosas. Es caro”, menciona Nicole. Por ahora, el plan es viajar a Lima para que su familia se reúna. "Nunca, nunca más, vamos a darnos por sentados", señaló la esposa de Roberto.

Según ella, ambos alcanzaron esta decisión debido al profundo temor que tenía el peruano a que su hijo ya no lo reconociera. Durante videollamadas, Nicole revela que Roberto siempre decía "Espero que no me olvide", refiriéndose a Denver, su bebé de 9 meses de edad.