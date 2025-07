Maria Dingle, de lavar platos en EE. UU. a liderar una red de apoyo para mujeres peruanas: "Puedes caerte de cara, pero igual te levantas"

En 2017, Maria Fernanda Dingle dejó Lima con una maleta y una esperanza: encontrar oportunidades que sentía negadas en su país. Lo que no imaginó fue que sus primeros meses en Estados Unidos estarían marcados por jornadas de trabajo de siete días, viviendo en el sofá de una amiga y desempeñando labores que jamás había realizado. Hoy, seis años después, es directora de su propia agencia de marketing y lidera el Peruvian Women’s Network South Florida, una red que conecta y empodera a mujeres peruanas en el extranjero.

Dingle, licenciada en Marketing por la Universidad San Ignacio de Loyola, es también coach de vida certificada y conductora del podcast Sueño Latino. “La vida pasa para ti”, es la frase que la acompaña desde su punto más bajo, cuando estuvo a punto de regresar a Perú sin nada.

Emigrar sin red: del marketing al lavaplatos

Cuando llegó a Estados Unidos, Maria Fernanda Dingle ya había trabajado como Community Manager en la prestigiosa agencia J. Walter Thompson en Perú. Sin embargo, al estar en un país ajeno, sin papeles en regla, las puertas laborales se cerraron. Su primer empleo fue en una franquicia latina en un centro comercial, donde cocinaba, limpiaba y lavaba platos.

"Estamos acostumbrados a comodidades que creemos normales, pero cuando tocas suelos ajenos, entiendes que eran lujos", recuerda. Aun así, su espíritu emprendedor no desapareció. Ofreció gratis sus servicios de manejo de redes sociales a la misma empresa donde trabajaba limpiando, y así comenzó a abrirse paso en su verdadera área de especialidad.

La barrera más difícil, sin embargo, no fue la económica ni la profesional, sino la cultural. Sin familiares cercanos, enfrentó soledad, miedo y una precariedad que la hizo replantearse todo. “Pensaba: gano lo que gasto". Pero incluso en medio del cansancio, una idea se repetía en su mente: 'hay algo mejor para mí'.

El punto de quiebre que cambió su rumbo

Cuando finalmente había logrado cierta estabilidad en EE. UU. y estaba a punto de celebrar su boda con Kyle, su esposo, una crisis personal alteró todos sus planes. Tres semanas antes de la ceremonia, Kyle fue internado y permaneció hospitalizado durante tres meses. Maria canceló la boda, dejó de comer, perdió peso y vivió una de las temporadas más difíciles de su vida. Había tocado fondo.

"Yo he podido ser viuda en este momento y creo que esa soledad me tumbó al piso, esa tristeza, esa pena y creo que me rompió por dentro también", nos cuenta. En ese momento, en ese punto de quiebre, es donde lo que más daño le hizo, fue, de una forma milagrosa, un impulso.

“(...)Pero este fondo era uno nuevo, uno en el que ya nadie me podía sacar de él. Y lo más hermoso de tocar fondo es que estás tan abajo que solamente te toca a ti poner el codo, poner la pierna y levantarte tú sola", dice con voz firme. Fue en ese vacío emocional donde encontró su propósito: convertirse en una mejor persona, profesional, esposa y amiga. Comenzó a leer, a formarse, a invertir en su desarrollo personal y, poco después, se certificó como coach de vida.

Ese proceso de transformación fue el origen de su modelo de coaching, centrado en mujeres latinas que, como ella, se sentían bloqueadas por el miedo, la falta de dinero o la inseguridad. “Ese hueco fue lo que me impulsó a querer ser una supermujer, una superhumana y luego dije: ‘Más adelante entenderé por qué pasaron las cosas'”, afirma.

El nacimiento de "Sueño Latino": un podcast como refugio

Tras consolidar su experiencia como coach, Dingle lanzó el podcast "Sueño Latino". Con una serie de episodios sin interrupciones durante todo un año, el espacio se convirtió en una plataforma gratuita para mujeres que desean mejorar su vida, pero no pueden aún acceder a sesiones de coaching personal.

“No todas pueden pagar una sesión uno a uno. Muchas me escribían llorando, diciendo que era justo lo que necesitaban, pero no tenían cómo costearlo. Entonces pensé: ¿cómo puedo acompañarlas igual?”, relata. Sueño Latino surgió como una herramienta para abrazar a esas mujeres que están en proceso, que aún no pueden dar el salto, pero lo desean profundamente.

Entre los episodios más recordados se encuentra la entrevista a Susy Díaz, que sorprendió al público por su tono íntimo y reflexivo. “Estamos acostumbradas a escucharla haciendo chistes y dietas y bromas. Pero ese día fue un día de no chistes ni bromas (...) Ella nos compartió sobre su vida, que el padre que pensó que era su padre, su mamá, en el hecho de su muerte, le confesó que no lo era (...) Aún así, tú nunca ves a una Susy Díaz deprimida, llorando. Tú siempre ves a una Susy Díaz graciosa, bailando, y ella es la mujer del Perú."

Para Maria, el mensaje que dejó la entrevista es que uno siempre decide cómo quiere ver la vida. "Si te quieres enfocar en todo lo malo que te está pasando, o te quieres enfocar en todo lo bueno. Porque creo que vivimos en un mundo en el que hay cuatro mil millones de cosas buenas que están pasando, pero estamos acostumbrados a enfocarnos en todo lo que está mal."

Una comunidad en expansión: Peruvian Women’s Network South Florida

El crecimiento de Sueño Latino trajo consigo otra necesidad: unir en persona a esas mujeres peruanas que se sentían solas. A través de sus redes, Maria Fernanda descubrió que muchas de sus oyentes vivían en Florida y compartían el deseo de conectarse con otras compatriotas. Así nació el Peruvian Women’s Network South Florida, una red de emprendedoras y profesionales peruanas.

Imágenes del primer evento de "Peruvian Women’s Network South Florida". Foto: Cortesía/Maria Dingle

El primer evento, realizado en marzo de 2025, se agotó en 36 horas. El segundo, en mayo, repitió el éxito. Hoy, la red ya tiene presencia en Orlando y busca extenderse a todo Estados Unidos. Su grupo de Facebook reúne a más de 700 mujeres que se apoyan mutuamente en distintos rubros: catering, repostería, bienes raíces, decoración y marketing.

“Esa frase de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, la estamos cambiando”, señala Dingle con orgullo. En la red, los negocios se entrelazan: una agente inmobiliaria regala alfajores hechos por otra miembro; otra ofrece servicios de marketing; otra, de catering; y la lista sigue. “Mira qué hermoso cómo una mujer peruana se apoya en otra mujer peruana y juntas seguimos creciendo".

Coaching, liderazgo y una nueva etapa como madre

En paralelo, Maria Fernanda mantiene su agencia de marketing, que hoy dirige desde Estados Unidos con un equipo de tres personas. Sus servicios como coach de vida están reservados y, aunque actualmente ha hecho una pausa por motivos personales, sus clientas siguen pidiendo sesiones, peor hay pero que, en el momento, es lo más importante en su corazón.

En junio de 2025, anunció su embarazo. “No tengo idea de lo que se viene ahora para mí, pero lo que sí sé es que hay un nuevo carácter que se está formando dentro de mí”, cuenta. El nacimiento está previsto para diciembre y representa para ella un nuevo comienzo. Aunque admite que le asusta, también asegura que no dejará de lado sus proyectos.

“Es como una plantita”, dice. “A veces le das más agua, otras menos, algunas veces se les va a caer un par de hojas, pero mientras lo nutras, que nutra cada proyecto que en este momento sigue vivo, todo estará bien”. Para ella, el secreto del éxito no está en la perfección, sino en la constancia y la autenticidad. “Puede haber mil personas haciendo el trabajo que haces tú, pero nadie lo hace como tú. Ese es tu superpoder”.

Pronto, la parejita tendrá un bebé, y será una nueva etapa para Maria. Foto: composición LR/Instagram

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.