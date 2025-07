Una madre de familia ha denunciado que su hija, una menor de edad, fue abusada sexualmente por dos mujeres que la contactaron por medio de redes sociales. Según sus palabras, se comunicaron con ella a través de TikTok y le ofrecieron dinero y un teléfono. Una vez en persona, la habrían dopado para llevarla al inmueble de una de ellas.

Según declaraciones de la madre para Latina Noticias, Tatiana Analisa Mendoza Gonzalo y Greys Iliana Rosa Vergara Nieto serían las responsables de este hecho. Indicó que, el día de incidente, la menor salió de su vivienda en Lurín con dirección a sus entrenamientos de vóley, pero que en el camino habría subido a un vehículo en el que se encontraba también la primera señalada, una mujer de 23 años.

Madre indica que menor fue captada por TikTok antes de ser agredida por dos mujeres

"Ella ofrece dinero y un IPhone. Prácticamente eso es una banda criminal. No sabemos a cuántas niñas habrá hecho esto", dijo respecto a cómo lograron captar a su hija. Asimismo, afirmó que le colocaron "un trapo en la boca" y que desde ese momento la menor no recuerda nada. "Cuando despierta, despierta en una casa sin paredes, de solo triplay. Estaba con un vestido y no con la ropa que tenía puesta en un principio. También la maquillaron exageradamente. Entonces, ella escucha que le dicen 'apúrate, te vamos a llevar a una discoteca'", concluyó.

La vivienda señalada sería la de Greys Vergara, en Pachacámac, desde donde habrían salido con destino a una discoteca en Lince. En este sentido, el medio indicó que, de acuerdo a la menor, ella fue drogada y abusada al interior del baño del recinto por más de una mujer, incluyendo a las sindicadas. Agregó que, horas después, perdió el conocimiento.

Señaladas fueron detenidas preliminarmente

La madre afirmó que fue a través de los chats que pudo dar con el domicilio indicado y con el lugar donde se encontraba su hija. Así, llegó a la vivienda y, en medio de un conflicto suscitado entre ella y quien sería la madre de Greys Vergara, Liliana Vergara, llegó personal policial para llevarse detenidas tanto las dos señaladas como a Liliana Vergara.

Ahora, la familia de la menor indica que vienen recibiendo amenazas: "A mi hermana le han llamado, le han dicho que la van a matar. Mi sobrina ha recibido un mensaje de amenaza, cosas fuertes. También tenemos audios en los que Tatiana dice que ella libremente se salva de todo porque siempre compra al fiscal y al Policía". Ahora, exige justicia para su hija. En tanto, las tres mujeres permanecen detenidas para las investigaciones preliminares.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

