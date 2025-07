Desde el sur del país, 'Jhon Pulpo' aseguro que no ha fugado del Perú y que no mantiene ninguna comunicación con su hijo. Foto: Composición LR/Cuarto Poder

Desde el sur del país, 'Jhon Pulpo' aseguro que no ha fugado del Perú y que no mantiene ninguna comunicación con su hijo. Foto: Composición LR/Cuarto Poder

Jhon Cruz Arce, más conocido como 'Jhon Pulpo', salió del penal de Challapalca el pasado 15 de julio, en donde cumplía una condena de 25 años por homicidio. Él es considerado el fundador de la temida organización criminal Los Pulpos, dedicada a la extorsión y sicariato en Trujillo.

Recordemos que Cruz Arce había sido sentenciado por el asesinado de una adolescente de 16 año y otros delitos. No obstante, fue liberado luego de 19 años amparado por beneficios penitenciarios como el "2x1" y redención por trabajo. En ese sentido, 'Jhon Pulpo' asegura que no ha salido del país y que se dirige a La Libertad.

Las declaraciones de 'Jhon Pulpo' tras salir en libertad

A través del dominical Cuarto Poder, Jhon Cruz Arce brindó detalles de cuál es su situación actual tras ser liberado del penal de Challapalca. "Vamos a seguir nuestro camino para llegar a Trujillo. Faltan unas horas", sostuvo, asegurando que no ha cruzado ninguna frontera y que continúa en el país.

"Hace 38 años, cuando yo estaba en el colegio. Ahí se inició (Los Pulpos). Ese apodo nos lo puso nuestro instructor de pre militar, Baltazar y Salazar. Ellos nos pusieron el apodo de Los Pulpos porque llegábamos tarde", acotó Cruz Arce tras salir en libertad, pese a los 25 años de condena que enfrentaba.

Estuvo recluido en seis penales

De acuerdo con el dominical, documentos oficiales y testimonios evidencian que hubo irregularidades en el proceso que dejó a 'Jhon Pulpo' fuera del penal, pese a que aún tenía seis años más por cumplir en su condena. Cabe recordar que Cruz Arce acumula un amplio prontuario desde 1992 por delitos como robo, lesiones graves, homicidio calificado y feminicidio.

En ese sentido, su condena más grave fue el asesinato de la joven de 16 años, Marilyn Angulo Cáceda, a quien disparó. Además, a lo largo de su vida delictiva, 'Jhon Pulpo' asegura haber pasado por seis penales. "Yo he pasado, a ver, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, Piedras Gordas 1, Challapalca, Juliaca. Por seis penales he pasado", contó.

'Jhon Pulpo' asegura que no ha salido del país

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aplicó el cómputo de redención tras considerar supuestos talleres de cerámica de papel realizados por 'Jhon Pulpo' en el penal de Challapalca, según precisó Cuarto Poder. En tanto, Cruz Arce asegura que no ha salido del país y que no se ha comunicado con su hijo, quien actualmente está prófugo de la justicia.

"Estoy en Perú....ya estoy llegando en estos días. Ahorita estoy por Puno, me fui por ahí porque no se puede hacer otra cosa (...) Con mi hijo no me comunico desde que me llevaron al penal de Challapalca. Ni sé qué decir", contó Cruz Arce desde el sur del país.

