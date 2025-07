Con tan solo 12 años y más de 200 creaciones, Mauro Lionel Malca se ha convertido en un compositor musical reconocido a nivel mundial: es uno de los 100 niños prodigiosos por el Global Child Prodigy Award 2025. El evento internacional galardona a aquellos menores de edad que destacan de modo sobresaliente en diferentes disciplinas.

Dicha ceremonia tuvo lugar en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, en la ciudad de Londres. Fue así como el músico, además de director de su propia orquesta, se posicionó como el único representante peruano en la edición.

Malca componía desde los 5 años: tomó cursos especializados

El pequeño Malca relató que inició en la música desde muy temprana edad, en la que descubrieron que ostentaba una habilidad. "Cuando era pequeño, me habían regalado un piano de juguete. Me gustaba tocarlo todos los días. A los 4, mis padres me pusieron en una academia (…) y descubrieron que tengo oídos absolutos", contó. "A los 5 años comencé a componer y ya después tuve cursos personalidad de música", agregó.

Con el correr del tiempo, los estudios de Mauro Lionel se volvieron cada vez más rigurosos, puesto que ingresó a la Universidad Nacional de Música para tomar dos cursos y perfeccionar su talento: "Los cursos personalizados han sido desde que tenía más o menos 9 años, desde diciembre del 2022. Tuve cursos de composición y de creación musical".

Mauro Lionel tomó dos cursos especializados en la Universidad Nacional de Música. Foto: Gerson Cardoso/Cortesía

"El curso de composición era de música clásica. El de creación musical es de música popular, así de varias regiones de Perú y de Sudamérica", precisó. Hasta la fecha, se mantiene cursando el último de ellos.

Mauro Lionel estrenará primer álbum en el Teatro Segura

Este 20 de julio, Mauro Lionel debutará en el Teatro Segura con "La Gesta Andina", una creación de tres composiciones musicales que abordan temáticas relacionadas con la historia peruana. "El comienzo del álbum fue hace dos años, cuando estaba en el curso de Personal Social. Estábamos aprendiendo la historia del Perú, del Tahuantinsuyo. Me gustó ese tema (...) trata [su álbum] del Imperio Inca", contó a La República.

Además de músico y compositor, Mauro es director de orquesta. Foto: Gerson Cardoso/Cortesía

La presentación será realizada con la colaboración de la Fundación Lima, una entidad dedicada a la promoción de causas orientadas a la educación y sociedad. Para esto, se realizará una recaudación de S/40 por persona para el ingreso, monto que irá destinado a favor de las actividades benéficas de la fundación. Para mayor información, la ciudadanía podrá escribir al siguiente número telefónico: 964 675 142.

La próxima obra de Mauro Lionel tras "La Gesta Andina"

El niño prodigio peruano aseguró que tras ser realidad la exposición de "La Gesta Andina" continuaría trabajando en un segundo proyecto, otro álbum musical: "Después puede ser el concierto de 'Salvando la tierra'". "Tendría canciones como las que compuse hace años de Nature song. Trata sobre el medio ambiente, que tenemos que protegerlo", anunció.

