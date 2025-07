El arquitecto Miguel Ángel Santiváñez López, de 28 años, se desenvuelve en las aulas de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, pues cursa el posgrado en diseño urbano y, tras destacar como el primer lugar en la Beca Generación del Bicentenario 2025, ha obtenido nuevas oportunidades gracias a su dedicación.

Él inició estudiando Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde conoció su pasión por el urbanismo y la conexión con los espacios públicos. "Quería aprender más sobre otro tipo de ciudades, cómo funcionan y cómo existen. Es así que decido estudiar en la Universidad de Columbia", sostuvo Miguel Ángel para La República.

Su ingreso a la Universidad de Columbia y los desafíos de vivir en Nueva York

Desde que Miguel Ángel egresó de la PUCP se interesó en investigaciones relacionadas con espacios y gestión pública. Por ello, mantuvo una creciente motivación en conocer cómo operan ciudades de otros países, lo cual lo animó a postular a la Universidad de Columbia en Nueva York. Sin embargo, esto representó nuevos desafíos en su vida profesional que tuvo que afrontar, ya que la denominada "ciudad que nunca duerme" tiene un alto costo de vida.

Miguel Ángel asumió el riesgo de viajar a Estados Unidos totalmente solo para estudiar en la Universidad de Columbia. Foto: Miguel Ángel

Pese a que llevaba semanas estudiando el Master of Science in Architecture and Urban Design (Maestría en Ciencias en Arquitectura y Diseño Urbano), Miguel Ángel desconocía si contaría con el financiamiento para vivir en Nueva York.

"Ya venía desde hace un tiempo no solo postulando a la universidad, sino también a conseguir los requisitos de Pronabec que, justamente, cerró hace un mes. Entonces, ya con el programa empezado y el venir aquí (Nueva York) sin tener el soporte financiero que hubiera querido tener, al final fue un riesgo", sostuvo Miguel Ángel, quien enfatizó que estuvo decidido a conseguir la Beca a fin de continuar con sus estudios en Estados Unidos.

Primer puesto nacional en la Beca Generación del Bicentenario 2025

Tras ganar la Beca Generación del Bicentenario 2025, el apoyo financiero del Estado peruano llegó a tiempo para que Miguel Ángel pudiera seguir sus sueños en el extranjero. Él obtuvo el primer puesto en la convocatoria nacional, lo cual representa una gran responsabilidad. "Asumí el riesgo y felizmente resultó bien porque salieron muy bien los resultados.

Debido a ello, Miguel Ángel se entera de su logro cuando estaba en una de sus clases en la Universidad de Columbia. "De hecho, lo recibo en mi salón de clases. Mi pareja me hace esta llamada comentando que habían salido los resultados y me comparte el link diciéndome "¡Lo lograste! Eres el mejor". Yo no lo podía creer, fue un alivio enorme, una felicidad muy grande. Fue en plena clase, sin familia ni amigos cerca, pero realmente con mucho cariño", contó Santiváñez.

La trayectoria de Miguel Ángel y compromiso tras la obtención de la Beca

El arquitecto Miguel Ángel Santiváñez tenía claro que las bases para postular a Pronabec cambiaban cada año. Además, su postulación fue en paralelo a su aceptación en la Universidad de Columbia, lo que representó un reto para él. No obstante, su experiencia laboral y en el rubro contribuyó a que pudiera seguir adelante. "Trabajé en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la Gerencia de Prolima, quien justamente vela por la recuperación de espacios públicos del centro histórico. Al mismo tiempo también era jefe de práctica en la PUCP dictando un curso de urbanismo. También tuve mapeado todos los requisitos para poder presentarme a la Beca", sostuvo.

Miguel Ángel obtuvo el primer puesto nacional en la Beca Generación del Bicentenario 2025.

De igual forma, resaltó el compromiso que mantiene tras lograr el éxito en Estados Unidos con su ingreso a la Universidad Columbia, en donde comparte clases con estudiantes de más de 20 países. Por ello, precisó que su grupo de compañeros se comunica en diversos idiomas, donde predomina el inglés. Además, esto representa una nueva oportunidad de aprendizaje para entender el rol de su profesión en diversos contextos.

"Estoy muy emocionado en este programa porque hay una sinergia en el sur global y en las experiencias en países como India, Senegal, Colombia, Ecuador, desde donde son varios de mis compañeros con quienes compartimos varias experiencias. Muchas veces los mismos desafíos urbanos como el transporte, la propia ecología de nuestras ciudades, contra el cambio climático, entre otros", acotó.

Su sueño y mensaje de éxito

El logro obtenido por Miguel Ángel no solo representa una experiencia académica, ya que él reveló que sueña con crear un centro de investigación urbana enfocada en el sur global, en donde participen diversos jóvenes profesionales y expertos.

"Tengo la motivación de, a largo plazo, generar una plataforma que reúna profesionales de diferentes partes del sur global, obviamente considerando Perú también como un corazón, en el cual sea una especie de HUB que permita ser un encuentro de comunidades, profesionales y pensadores que busquen formas alternativas de pensar la ciudad ante los desafíos contemporáneos del futuro", agregó

Por último, resaltó que lograr estudiar en el extranjero no es imposible si llegamos a comprometernos en alcanzar nuestras metas. "Nosotros como peruanos nos motivamos a poder sobreponernos a nuestras propias condiciones y desafíos. Nos vuelve comprometidos y resilientes (...) Viajar de un momento a otro a una realidad distinta es completamente posible, siempre y cuando tengamos claro nuestros objetivos", finalizó.

