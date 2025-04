Peruano de la PUCP crea innovadora app y es elegido como uno de los 10 jóvenes más innovadores del mundo: "Solo abro Google"

Héctor Díaz Gómez, estudiante de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y becario de Pronabec, ha sido reconocido por el programa internacional Magnificent Fellowship como uno de los 10 jóvenes más innovadores del planeta. A sus 22 años, este joven nacido en Luya Viejo, región Amazonas, ha sido distinguido por la creación de Gaia, una plataforma que permite preservar lenguas originarias en peligro de extinción mediante inteligencia artificial.

“Todo está en internet y para aprender no hay que pedirle permiso a nadie”, afirma Héctor, quien aprendió programación de manera autodidacta, motivado por su entorno familiar y su experiencia viviendo cerca de comunidades indígenas como la awajún. Su paso por el COAR Amazonas y su participación en un programa de intercambio en Japón marcaron el inicio de su compromiso con el desarrollo tecnológico como herramienta para la inclusión y la diversidad cultural.

Gaia: la innovadora app peruana que busca salvar idiomas en riesgo

Gaia es una aplicación que permite a cualquier persona crear su propio traductor sin necesidad de saber programar. Esta herramienta ha sido pensada para apoyar a comunidades indígenas que, como él mismo vivió en carne propia, enfrentan barreras idiomáticas que limitan su acceso a oportunidades. “Vi cómo saber inglés me abrió puertas. Imaginé qué pasaría si otros también pudieran acceder a ese tipo de herramientas”, señala.

Uno de los primeros idiomas incluidos en Gaia fue el arawakuna, propio de la región amazónica. Hoy, la plataforma ya traduce 7 lenguas y aspira a llegar a 100 para fin de año, con apoyo de investigadores y organizaciones de países como Malasia, donde recientemente realizó talleres para incorporar dialectos locales como el dusun o el iban. “Estoy trabajando en que más investigadores del mundo usen Gaia y creen sus propios traductores”, explica Díaz.

¿Cómo un joven de la PUCP creó una app que preserva lenguas y lo llevó al top mundial?

Lejos de haber seguido una carrera en ciencias de la computación, Díaz desarrolló Gaia sin estudios formales de programación. “Yo simplemente abro Google Chrome y busco tal cosa. Me encuentro con papers, código, y me quedo hasta las 3 de la mañana revisando esto y lo otro. Por placer, porque me encanta hacer cosas difíciles”, cuenta con entusiasmo.

Los primeros retos fueron técnicos y financieros. La versión inicial de Gaia requería un poder de cómputo elevado, lo que representaba altos costos. “Cada hora de procesamiento podía costar hasta S/500. Tuve que rediseñar la arquitectura interna para hacerla más eficiente y accesible”, recuerda. Este cambio permitió que la plataforma funcionara con menos recursos y estuviera disponible públicamente en https://gaia-ml.com/, con opción de elegir idioma y acceder a los traductores disponibles.

Reconocimiento global y un futuro con metas ambiciosas

Ser seleccionado entre los 10 jóvenes más innovadores del mundo ha sido, según él, un honor que lleva con responsabilidad. “Otros de los seleccionados han creado chips para IA o investigan cómo hacer que las personas duerman menos sin afectar su salud. Lo mío puede parecer pequeño al lado de eso, pero fue más improbable: nací en un pueblo de 300 personas, sin electricidad, sin computadora hasta los 14 años”, reflexiona.

Ese recorrido vertiginoso entre los 14 y 21 años fue precisamente lo que lo hizo destacar ante el comité internacional: su capacidad de aprender rápido, superar obstáculos y generar impacto desde un entorno adverso. Ahora, con Gaia en marcha, Héctor trabaja en aumentar la velocidad de traducción y en sumar nuevas lenguas. “Quiero llegar a procesar 5.000 palabras por segundo. Aún hay mucho por mejorar”, afirma.

Su consejo para otros jóvenes que buscan generar impacto usando tecnología es claro: “Todo o casi todo está en internet. Que aprendan mucho todos los días. Para aprender no hay que pedirle permiso a nadie. Solo necesitas voluntad y esfuerzo”. Desde Amazonas al mundo, Héctor Díaz demuestra que el talento puede surgir en cualquier rincón del Perú, y que la innovación también puede tener un rostro diverso y comprometido con la cultura.