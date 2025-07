El peruano José Manuel Quispe se coronó tricampeón del Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) 2025 al ganar por tercer año consecutivo la carrera en la categoría 25K, con un tiempo de 2 horas y 1 minuto, cinco minutos menos que su marca anterior. Ante este logro, el deportista señaló que se siente "profundamente emocionado y feliz".

"Es un objetivo que soñé y hoy se hace realidad. Este título no solo representa una victoria personal, sino también una huella en la historia de mi vida y en la del trail peruano", declaró a nuestro medio.

Asimismo, contó que inició en este deporte con el propósito de ser un ejemplo para sus hijos y para la comunidad. Además, indicó que para alcanzar este mérito "trabajó con disciplina". "Disfruto profundamente del trail, de la cordillera, de la conexión con la naturaleza. Para lograr este resultado, ajusté mis entrenamientos, fortalecí la mente y el cuerpo para dar lo mejor en cada carrera", declaró en diálogo con nuestro medio.

Tricampeón del Ultra Trail Cordillera Blanca

José Manuel Quispe, natural de Arequipa y criado en Ayahuasi, representa al Perú entre los mejores del mundo tras ganar El Ultra Trail Cordillera Blanca. A sus 37 años, se ubica en el top 5 del ranking global del Merrell Skyrunner World Series y ha alcanzado podios en competencias como la Tahtali Run to Sky en Turquía, además de sumar otras victorias en UTCB.

El atleta indicó que su historia comenzó cuando empezó a correr sin reloj ni entrenador. "A pesar de las limitaciones, me enfoqué en ser disciplinado, constante y en tener un objetivo claro: demostrar que sí se puede, sin importar de dónde vengas", dijo.

También, señaló que con este logro desea inspirar a los jóvenes y, al continuar su participación en carreras de montañas, espera dejar como legado que el mensaje de que "el Perú cuenta con un enorme potencial humano y un escenario natural único, con cordilleras y paisajes ideales para este deporte".

"Aspiro a dejar un legado que motive a las nuevas generaciones. Mi objetivo es compartir mi experiencia y aportar al desarrollo de este deporte a nivel mundial. Quiero inspirar a través de mi historia, demostrar que la perseverancia, la humildad y el trabajo constante pueden llevarte lejos. Siempre estoy dispuesto a transmitir lo que he aprendido en este camino", manifestó.

¿Qué es el Ultra Trail Cordillera Blanca?

El Ultra Trail Cordillera Blanca es considerada la carrera más importante del trail running en el país y forma parte del circuito mundial de Skyrunning. Esta competencia se realiza en Huaraz desde el 2014.

Este 2025 celebró su décima edición y reunió a atletas nacionales e internacionales en cinco distancias: 12k, 25k, 50k, 80k y 100k, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del recorrido, los deportistas cruzaron paisajes de alta montaña en la Cordillera Blanca, con tramos técnicos, temperaturas extremas y desniveles exigentes.

Próximos objetivos del Tricampeón del Ultra Trail Cordillera Blanca

Quispe señaló que su meta principal es clasificar a la gran final del circuito mundial y cerrar el año entre los cinco mejores del planeta. "No me detengo ahí: quiero convertirme en el mejor del mundo en el 2026", señaló.

Además, indicó que muchos deportistas no cuentan con el respaldo necesario para sostenerse en el alto rendimiento. "No solo represento a mi país, también represento a todos aquellos que, como yo, proceden de lugares donde los sueños parecen lejanos, pero no imposibles", dijo.

