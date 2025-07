En Callao, un campeón de marinera norteña terminó con la clavícula rota tras ser golpeado brutalmente durante un partido de fútbol entre universitarios de Lima Norte. El lamentable hecho ocurrió luego de que la víctima alentara a los jugadores desde la tribuna y les dijera "jueguen tranquilos".

Renzo Santos Ortiz no solo era danzante del baile bandera del Perú, sino también profesor del mismo. También, es estudiante universitario de Ingeniería Industrial en la Universidad César Vallejo. Durante 6 meses, no podrá realizar sus actividades cotidianas de forma regular debido a su proceso de recuperación posoperatorio.

Callao: bailarín de marinera internado fue operado de emergencia

Tras la gresca, Santos fue internado durante 7 días para después ser operado de emergencia. "El día que me lesionaron yo no pude mover completamente mi brazo. Mi brazo derecho estuvo colgado. No pude hacer ningún movimiento (…) por eso estuve internado", indicó el joven a Buenos días Perú.

Cabe destacar que el joven se encontraba fuera de la cancha de fútbol cuando fue agredido. "Yo en el piso tirado, me empiezan a tirar patadas, más de 5 patadas. (…) Yo he tenido que proteger mi cabeza para salvar mi vida. Como me dijo mi mamá: 'Siempre cualquier problema que tengas cúbrete tu cabeza'. Porque sino yo pude tener el mismo destino que tuvo el chico de Cajamarca", declaró el campeón.

Estudiante de Ingeniería Industrial identificó a sus agresores sin apoyo

El estudiante reveló que hasta el momento no ha recibido apoyo para dar con la identificación ni el paradero de los individuos. En consecuencia, tuvo que averiguar por sus propios medios: "He tenido que investigar por mi cuenta quiénes eran los agresores, porque nadie me ayudó". "Son dos estudiantes que compartimos el mismo campus Lima Norte de la Universidad César Vallejo", agregó Santos.

Dos de los victimarios fueron identificados por Renzo: un menor de edad de la carrera de Ciencias del Deporte y un joven de Administración de Empresas. El tercero es un exjugador de la Federación Peruana Sub-17.

"Yo solo quiero justicia para que estos chicos puedan pagar por la agresión que me han hecho. (…) Ha pasado aproximadamente dos meses y no he sabido nada de esos chicos", contó.

Renzo Santos solicita respaldo de Cesar Acuña y la UCV

A la fecha, la denuncia fue impuesta, mas el bailarín reporta que no está siendo respaldado, pese a contar con las evidencias necesarias. "Ahorita están poniendo algunas trabas, más que todo del médico legista que no puede certificar. Así que yo pido al instituto que tome las medidas aceleradas. Tenemos todos los documentos, tenemos todos los certificados de la clínica", aseveró.

Renzo Santos exigió toma de acciones por parte de las autoridades, específicamente al Ministerio Público y la comisaría que sigue su caso, para acelerar el proceso legal. Esto es debido a que no se siente seguro dentro de su institución académica: "Yo ahora no sé si seguiré estudiando o descansar. Tengo el miedo de que un día vaya al campus y me pase algo. No tengo seguridad. La universidad no puede garantizar mi cuidado, ni dentro ni fuera".

En ese sentido, pidió ayuda a César Acuña, como fundador de la conocida casa de estudios. "Que pueda escucharme. Yo he bailado para usted, doctor Acuña. Tantas presentaciones que he tenido en el campus. (…) Yo tengo la medalla de condecorado de la UCV por dos años seguidos", expresó.

Canal de ayuda

