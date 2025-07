Mensajes vía WhatsApp revelan que Mishelle Ortiz, alias 'La Sicariona', era quien coordinaba las extorsiones con Gianfranco Torres, sicario cabecilla de la banda criminal Los Killers de Ventanilla y acusado de 23 homicidios. Además, habría tenido acceso a las carpetas fiscales del Poder Judicial tras hacerse pasar por un técnico de mantenimiento.

"Y el Gianfranco es el 30, está que se muere por mí y suplicándome", se lee en uno de los mensajes revelados por las autoridades en Latina Noticias. De acuerdo con la información policial, alias 'Loco Gianfranco' acumula 23 asesinatos desde el 2017 hasta la fecha.

Alias 'La Sicariona' manipulaba al cabecilla de 'Los Killers' para cumplir sus caprichos

"Y ahí lo hago que extorsione, que me mande su plata para mandarte y pagar la plata...no te preocupes que sí o sí cancelamos la tarjeta", concluye el mensaje que envía alias 'La Sicariona' mostrando que era ella quién coordinaba las extorsiones que realizaba su pareja Gianfranco Torres en las obras públicas de construcción civil de Ventanilla.

De esta manera, Mishelle le aseguraba a su madre que no se preocupara por el dinero, ya que el sicario se encargaría de conseguirlo. Al respecto, una de las víctimas de los ataques delictivos dio su versión de los hechos. "Gianfranco, todos lo conocemos. Él ha estado viendo el tema de lo que salen de la municipalidad como parques, losas. La empresa le da su dinero a ellos y meten uno, meten dos y hacen lo que quieren (...) Por una obra que salió, no querían que me meta. Me metí y me pararon como 4 veces en el cuerpo, casi me muero", sostuvo un obrero sobreviviente.

Gianfranco se hizo pasar por técnico de mantenimiento para acceder al Poder Judicial

De acuerdo a las investigaciones, Gianfranco Torres se hizo pasar por un personal de mantenimiento a través de un fotocheck falso para tener acceso a sus carpetas fiscales en el Poder Judicial. En el documento falsificado se lee "Gerencia de Administración Distrital" como su dependencia bajo el cargo de Técnico de Mantenimiento.

Por último, se conoció que la banda criminal se vio obligada a huir de Ventanilla para refugiarse en una vivienda de La Perla debido a su conflicto con otras organizaciones delictivas de la zona. "Estuvieron viviendo en un departamento, un lugar que pasa desapercibido", acotó Edwin Velásquez, de la Fiscalía Lima Noroeste.

