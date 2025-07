Llegaron las Fiestas Patrias y con ello la época donde se coloca la bandera del Perú en casa, pero, ¿qué pasa si me olvido o no lo hago? La multa por no izar la bicolor corresponde al 10% de una UIT, esto será considerado por las autoridades como una falta grave de civismo.

Además, si se coloca la bandera en mal estado o dañada, la multa iría en aumento hasta el 50% de una UIT, es decir, se sancionará con S/2.500 y varía según el distrito en que se encuentre.

¿Cuáles son las sanciones por no colocar la bandera en mi casa por Fiestas Patrias?

Las sanciones por no colocar la bandera del Perú en casa por Fiestas Patrias varían dependiendo del distrito y del grado de la falta cometida. Por ejemplo, en Cercado de Lima se debe izar la bandera desde el 15 hasta el 31 de julio, de lo contrario, se multaría con el 25% de una UIT que equivale a S/1.287.50.

En los demás distritos de Lima como San Juan de Lurigancho, Comas, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, entre otros, se ha declarado que es obligatorio colocar la bandera, quien no lo haga tendría una multa del 10% de una UIT que equivaldría a S/500. Por otro lado, si la bandera está sucia o el lugar donde se encuentre haga que esté en pésimo estado, la multa aumentaría con S/2.500.

¿Qué características debe tener la bandera que coloque en mi casa?

Para evitar alguna sanción, la bandera que se coloque en casa y en entidades privadas debe de tener las siguientes características:

La bandera que se exponga no debe de tener el escudo.

Las entidades públicas deben de portar la bandera con el escudo desde el 27 hasta el 21 de julio.

Debe de estar presentable, limpia y sin signos de estar dañada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.