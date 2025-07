Denuncian a hospital de Ate por hacer esperar casi una hora a mujer a punto de dar a luz, pese a ruptura de fuente

Hombre denuncia presunta negligencia médica en hospital de Ate, por no querer atender a su esposa en labor de parto. | Composición LR

Un día especial se convirtió en un dolor de cabeza para un padre de familia que denunció una presunta negligencia en el Hospital de Lima Este- Vitarte en Ate. Su esposa, a quien se le había roto la fuente, no fue atendida de inmediato por el personal de salud, a pesar de que se le había programado una cesárea.

Una mujer embarazada había llegado por emergencia al hospital, porque se encontraba en labor de parto. Según las declaraciones de su pareja, el nacimiento de su hijo se había adelantado; puesto que, un día antes, su médico le indicó que no podría dar a luz naturalmente.

¿Qué sucedió en emergencias del hospital de Ate?

La joven madre, que llegó al establecimiento de salud, a punto de dar a luz, le dijo a su esposo que una enfermera no la atendió debidamente. En lugar de ingresarla por su condición clínica, sustentada por un médico obstetra, la trabajadora le indicó que esperase afuera. La mujer embarazada no podía dar a luz de manera natural, porque el feto no se encontraba posicionado para esta acción, por ello se le programó una cesárea.

Su acompañante, afectado por lo sucedido, sacó su celular y denunció la falta de atención hacia la gestante que se encontraba parada en el exterior del edificio. Denunció que médicos no le brindaron una atención inmediata y que los mandaban a diferentes áreas sin razones.

Una hora después de que el hombre exigiera atención médica, su esposa fue atendida, pero los inconvenientes continuaron. Después de que la madre de familia ingresara a sala de operaciones, este no supo nada de ella hasta la mañana del día siguiente. "No sé si es por represalia, por el video que hice. Estoy preguntando a cada rato y nadie me da razón". Según el afectado, personal médico le dijeron que a las 11 de la mañana recién se daban informes.

Minsa responde a denuncia por presunta negligencia médica

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció por la denuncia de un padre de familia que acusa al personal médico del Hospital de Lima Este - Vitarte, de cometer negligencia médica por no atender a su esposa en labor de parto.

Según la institución, se ha dispuesto la investigación de los hechos ocurridos. Además, confirmó que la paciente fue atendida por el área de Gíneco-obstetra, que la madre y su bebé se encuentran bien de salud y ahora están siendo monitoreados por especialistas del centro de salud.

