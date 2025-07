Lambayeque alcanza las 38.000 infecciones respiratorias: aglomeraciones por Fiestas Patrias podrían disparar casos

Alerta en Lambayeque. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó este 7 de julio que los casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en esta localidad ya suman 38.000 en lo que va del año. La preocupación radica en que esta cifra podría incrementarse de forma considerable y acelerada durante las próximas festividades por Fiestas Patrias debido a las aglomeraciones.

Atención a las cifras

El epidemiólogo de la Geresa Lambayeque, Víctor Torres Anaya, explicó que el 2024 cerró con 82.000 casos de IRA, mientras que el 2023 con 79.000. Para el presente periodo ya se tiene la mitad de lo registrado en todo el año pasado y el invierno recién ha empezado, por lo que el especialista estima que la estadística sea similar a la de los 12 meses anteriores o ligeramente mayor si es que no se toman las acciones preventivas.

"Hay que tener en cuenta que recién está empezando la etapa de invierno lo que facilita la presencia de estas infecciones. Lo que tenemos hasta este momento (cifra) es menor, que indica una estabilidad. Esperemos que con los cuidados se mantenga la tendencia. Asimismo, se tiene que cumplir con la vacunación", señaló.

Cuidado con las aglomeraciones

Torres Anaya sostuvo que las festividades turísticas que se tienen planificadas con motivo de las Fiestas Patrias en Lambayeque podrían convertirse en focos de contagio de las diferentes enfermedades si es que los asistentes portadores de una IRA no se protegen adecuadamente con una mascarilla o no mantienen la distancia social. No obstante, la mejor recomendación siempre será que eviten ir a estos eventos que generan aglomeraciones.

"Toda aglomeración expone a la presencia de los virus, principalmente de los que se transmiten cuando hablamos, reímos y tenemos una cercanía de menos de un metro. Las personas que saben que tienen síntomas (de una IRA), deben evitar ir (a las festividades públicas) y usar su mascarilla (…). Sí, toda aglomeración o espacio cerrado es un foco de contagio", apuntó.

25 casos graves de neumonía

Finalmente, el epidemiólogo reveló que en este año se han reportado 1.500 casos de neumonía, de los cuales 25 tuvieron condición de grave. Los afectados fueron, principalmente, niños de los distritos de Pimentel, Reque y Chiclayo. En ese sentido, recordó la importancia de vacunarse contra este mal y otras enfermedades comprendidas dentro de las IRA.