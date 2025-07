La Selva, una zona de clima tropical, experimentó una situación inusual en Iquitos tras romper récord con la temperatura más baja e inesperada del 2025. Aproximadamente al mediodía se registró un clima inusual de 19 °C, pese a clima caluroso aproximadamente al mediodía en Iquitos.

En una de las imágenes difundidas por Latina se observa a un grupo de transeúntes y mototaxistas usando chompas y ropa abrigadora tras el clima frío en la región Loreto.

¿Frío en la selva peruana? Iquitos rompe récord con la temperatura más baja e inesperada del 2025

Tras presenciar el clima frío en Iquitos, una vendedora de ropa afirmó que varias personas se han acercado a su negocio y le han comprado diversas prendas ante el frío del último miércoles 2 de julio, "Todos me están comprando chompas", precisó una señora, sonriendo por qué el clima le permitió traer nuevos productos como chompas, casacas y más.

Asimismo, la señora dijo que el frío registrado en Iquitos no es habitual. "Claro que no es común, estamos en la selva. Hay calor acá, pero estoy de frío por este clima. Normalmente, desde las 12 del medio día el clima ya debería ser caluroso, pero ello no ocurrió. "En estas horas estamos achicharradas", explicó.

Otra señora, que trabaja en el mercado Belén, precisó que en este de casos es importante vender ropa de invierno. "Cuando hace calor viene mucha más gente, pero con estos frío aún siguen viniendo algunos clientes. Solo tenemos que tomar las medidas necesarias para no resfriarnos y contagiar a otros", sentenció.

