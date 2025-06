Extorsionadores han asesinado a 28 choferes, 4 pasajeros y un gerente

Fue en Trujillo, en 2006, donde las bandas criminales comenzaron con el chantaje violento, a partir del cobro de cupos a los transportistas, manifiesta el exministro del Interior, Ricardo Valdés Cavassa.

Hoy, 19 años después, la extorsión se ha masificado en Perú y este delito se ha convertido en la principal fuente de ingreso para las redes mafiosas precisa el también investigador y director ejecutivo de CHS Alternativo.

Sus víctimas ya no son solo las grandes empresas, sino también el sector transporte, donde impera la informalidad -que en todo Perú ronda el 70%- y la presencia del Estado es débil.

En este gremio nadie escapa a los tentáculos de la extorsión que entre septiembre del 2024 y junio de este año ya suma 28 choferes asesinados, 4 pasajeros y un gerente de transporte fallecidos como víctimas colaterales de este perverso delito de extorsión.

Los transportistas han expresado su profunda preocupación por la falta de garantías para continuar prestando el servicio. Según Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) hacen falta políticas de acompañamientos para financiar la actividad, ya qué está en riesgo la estabilidad económica de empresas, inversionistas y trabajadores.

“La debilidad de los choferes y cobradores es la presencia de grupos al margen de la ley que extorsionan a los conductores y no nos queda otra que recurrir al clamor popular, con paros y marchas, para pedirle al gobierno presencia de nuestras fuerzas militares y la policía”, afirmó.

La amenaza se repite en cada ruta: “pagan o mueren”.

La propuesta del gobierno, anunciada en septiembre del 2024 de instalar cámaras de videovigilancia en los buses no convence a los agraviados. Para ellos, no es una solución real. “Una cámara no salva vidas”, dicen.

Los conductores aseguran que pagan hasta a tres bandas distintas por semana. Denunciar los pone en la mira de los delincuentes.

“Salimos con miedo, no sabemos si vamos a regresar”, dice un conductor. Entre las empresas de transporte público que han sufrido la mayor cantidad de ataques están El Rápido, Etuchisa (Los Chinos), La Nueva Estrella (Anconeros), Aquarius, Los Mandarinos, Uvita, así como combis ‘piratas’ que operan en la periferia de Lima.

Grupos criminales identificados

El asesinato de Pablo Francia Vilcapoma (58), gerente general de la empresa de transporte La Nueva Estrella, cuyas unidades son conocidas como ‘Anconeros’, puso en evidencia que los ataques no solo son contra los choferes y cobradores, sino también hacia los representantes de dichas líneas de transporte público.

Una de las bandas criminales se denomina ‘Occidentales Criminales Sanguinarios Intocables’ (OCSI) y es la que venía extorsionando a la empresa de transporte Aquarius, exigiendo pagos de hasta S/100.000.

Tras el asesinato de un chofer, los delincuentes tomaron el celular de la víctima y enviaron mensajes extorsivos al grupo de chat de los conductores de la empresa: cada vehículo debía pagar una ‘inscripción’ de 100 soles y un monto diario de 20 soles para poder operar. “Si no pagan, se van a morir uno por uno”, advirtieron.

Pero hay otros grupos como D.E.S.A., Los malditos de ovación, Los Vílchez, el cártel 52 (extorsionan a Los Moraditos), Los Centauros, Los Injertos de SJL pero el de mayor cobertura a sido Los Injertos del Cono Norte por cuyo cabecilla, Erick Moreno Hernández, alias el Mostruo, el gobierno ofrece una recompensa de 1 millón de soles.

La violencia no da tregua. Los familiares de algunas víctimas relataron que muchos de ellos estaban amenazados y que, a pesar del miedo, seguían trabajando para mantener a sus hijos. La mayoría pagaba diariamente montos que iban desde 4 hasta 10 soles a las mafias extorsionadoras.

33 víctimas en diez meses

Desde el 11 de enero, con la muerte de Mario Daniel Sernaqué Regalado en San Martín de Porres, hasta el asesinato en ese mismo distrito de José Alarcón Díaz, chofer de combi de la Línea B, la violencia no ha parado.

La noche del 16 de enero, sicarios en moto atacaron a una combi de la empresa de transporte La Unidad de Villa. Dos personas fallecieron: el conductor, John Romero Melchor, y un pasajero.

El colectivero Adrián Romero Guillen, fue asesinado a balazos al igual que Carlos Abanto Quiroz, conductor de la empresa de transporte Urbanitos S.A.

El 26 de febrero, otro brutal ataque en el Cercado de Lima, acabó con la vida del colectivero Grimaldo Acosta Larico, de 39 años, y su pasajero, Sebastián Ilich Panduro, de 23 años.

La madrugada del 18 de marzo fue asesinado en Villa María del Triunfo, Jorge Alejandro Gonzales Alzamora, chofer de la empresa de transporte Sur Express.

El 26 de marzo, en el distrito de Santa Anita, en Lima, sujetos armados dispararon contra el conductor, Elvis Roldán Cabezas, quien recibió dos impactos de bala y resultó herido. Su pareja, Rosa Carmen Castro Fabián, falleció.

El 2 de abril, Paul López Estabridis, un conductor de 51 años, fue asesinado San Martín de Porres. Asimismo, el 4 de abril, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra Cristopher Jack Salazar Ramírez, de 21 años, mototaxista de la zona.

Acosados por criminales

“Cada banda, pide diez soles por frecuencia de vehículo. Si una empresa maneja 500 vehículos, es un dineral. Hay empresas que pagan a tres bandas criminales... y luego, viene una cuarta banda y lo amenaza. ¿Quién puede trabajar así? Nadie”, manifiesta con preocupación Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT).

Si antes una banda criminal extorsionaba a una empresa, ahora pueden llegar a ser hasta más de tres bandas extorsionadoras.

El chofer Loymer Noé Benigno, de la empresa de transporte ETUCHISA C, más conocida como ‘Los Chinos’, fue baleado mientras realizaba sus labores diarias dentro de su unidad.

El 18 de abril otro crimen se registró, a la salida de Supe, donde Juan Manuel Ramírez Chirinos de 37 años, chófer de la empresa Acuario, fue asesinado mientras trasladaba pasajeros de Barranca hacia Lima.

El 2 de mayo fue eliminado Miguel Hugo Rodríguez Santos (48) y el 13 de mayo otro conductor de combi de la línea 102 que cubre la ruta Lima-Callao. Se trató de Antonio Alfredo Seminario Icaza, de 41 años.

Franky Jonathan Ibarra Rondinel, de 35 años, Fredy Flores Palian (45), Jonathan Silva Padilla y Marcial Enrique Oré Huatuco, de 61 años, fueron las últimas víctimas.

Queremos respuestas urgentes y efectivas

Martín Valeriano, presidente de Anitra

Hay concesionarios que están dejando de laborar y se retiran a otro rubro, ya no quieren seguir en el transporte. Es lamentable lo que está pasando porque quien sufre más es el público usuario, por la ausencia de vehículos que tenemos en varios sectores y, además, la incomodidad de que también pueden morir por un balazo.

“Las autoridades hacen poco o nada por resolver esto, por dar con los paraderos de los delincuentes, por hacer una lucha frontal. Es lastimoso que hayamos llegado a este punto. ¿Qué seguridad le van a dar al pueblo peruano y a las futuras generaciones?”

“Si no pueden con una zona focalizada, como el paradero en Huaycán y sus alrededores, ¿de qué seguridad estamos hablando? Esto desnuda la poca capacidad de acción de la policía”. Queremos respuestas urgentes, no queremos a mediano ni largo plazo.

RELACIÓN DE VÍCTIMAS

(De enero al 28 de junio 2025)

1)Mario Daniel Sernaqué Regalado

2)John Romero Melchor

3)Adrián Romero Guillén

4)Carlos Abanto Quiroz

5)Grimaldo Acosta Larico

6)Jorge Alejandro Gonzales Alzamora

7)Rosa Carmen Castro Fabián-Pasajera

8)Paul López Estabridis

9)Cristopher Jack Salazar Ramírez

10)Loymer Noé Benigno Poma

11)Juan Manuel Ramírez Chirinos

12) Miguel Hugo Rodríguez Santos

13)Antonio Alfredo Seminario Icaza

14)Franky Jonathan Ibarra Rondinel

15)Fredy Flores Palian

16)Jonathan Silva Padilla

17)Marcial Enrique Oré Huatuco

18)Pablo Francia Vilcapoma –Gerente-

19)NN (25 años)

20)José Alarcón Díaz

(De septiembre a diciembre 2024)

1)Jair Robinson Miller Chuquimia (30)

2)Rutnam Berríos Pajuelo (32

3)José Luis Ontiveros López (32),

4)Eduardo Carreño Álvarez –Venezolano-

5)Joneiser Ramírez Mendoza –Venezolano-

6)Josmerie Vilchez Sánchez –pasajero-

7)Silvia Ccallo Huamani –pasajero-

8)Luis César Felipe Vidal –pasajero-

9)Danilo Mostacero Díaz

10)Gustavo Christian Salazar Yachachin

11)Adolfo Mujica Lanza

12)Luis Alberto Chávez Ramos

13)Juan Carlos Ibañez Mendoza