Un chófer decidió destrozar su vehículo con la finalidad de evitar un operativo desplegado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en el óvalo Zárate de San Juan de Lurigancho (SJL) y en el puente Acho en el Rímac. El vehículo registraba más de S/200.000 en papeletas y tampoco tenía SOAT.

Cabe resaltar que durante la intervención se fiscalizaron alrededor de 27 unidades, las cuales no tenían el permiso para realizar el servicio de transporte público. Entre ellos, el iracundo conductor no vio otra opción más que dañar su vehículo para evitar la intervención.

Operativo de ATU saca de circulación a conductores con papeletas

El operativo realizado por la Autoridad de Transporte de Lima y Callao (ATU) tuvo como objetivo sacar de circulación aquellos vehículos que tienen un alto monto en papeletas y que no cuentan con SOAT. Entre los casos más resaltantes, no solo está el conductor que destrozó su vehículo para no ser intervenido, sino también otro chofer que decidió ir a bordo de su unidad hasta el depósito.

La autoridad precisó que fiscalizaron a aquellos colectivos informales y que no cuenten con licencia para conducir. Entre los vehículos intervenidos también se encontró una adulta mayor que estaba siendo trasladada de emergencia al hospital. No obstante, tuvo que descender de la unidad debido al operativo.

"Yo tenía a una familia que estaba llevando al hospital, una anciana y sus dos hijas. Lamentablemente, me han intervenido y han dicho que estoy haciendo colectivo. Van a llevar mi vehículo al depósito, está mal. ¿Qué puedo hacer? Imaginen la multa cuánto es. Me cuesta mejor comprarme otro carro", sostuvo un conductor intervenido.

Conductor entrega las llaves de su vehículo tras intervención

Otro de los casos más resaltantes fue el de un conductor que se resignó al ser intervenido y entregó sus llaves a los fiscalizadores de ATU. "Quédeselo maestro, lléveselo. Está en sus manos porque para pagar una sanción, es un abuso. Yo no estoy con pasajeros, estoy sin nada, quédense con todo. Que se queden con el carro. A mí no me han encontrado con nada. ¿Por qué voy a pagar S/10.000 o S/15.000 si no es ni lo que vale el carro?", enfatizó el chofer.

