Secretaria general del MTC es investigada por presuntas irregularidades en EsSalud y Bomberos

La actual secretaria general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Sandra Ramos Flores, es investigada por el Ministerio Público, luego de que la Contraloría emitiera 3 informes que la vinculan con presuntas irregularidades cuando fue secretaria general de los Bomberos en 2017. Asimismo, también se encuentra en la mira de la Fiscalía por su gestión en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud en 2020.

De acuerdo con los informes, en medio del incendio de la galería Nicolini, en Cercado de Lima, la entidad alertó que en la Intendencia de Bomberos no se siguieron los procesos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado en la compra de equipos de protección personal para los miembros de la institución, en el que se habría beneficiado a dos empresas directas por S/8 millones.

En comunicación con un medio local, Ramos Flores señaló que "cuando modificas el plan de contrataciones, esto permite la compra por emergencia, (…) No se benefició al proveedor, porque yo no soy la encargada de las contrataciones, (…) yo no las hago", dijo.

Informe de Contraloría sobre institución de los Bomberos

La primera, segunda y cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima investigan a esta funcionaria del MTC por los presuntos delitos de concusión, cohecho y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Por otro lado, la Contraloría también detectó que, durante la época de pandemia, en 2020, cuando Ramos laboraba EsSalud se habrían comprado fármacos de más para beneficiar a los proveedores y se reportó una afectación por más de S/20 millones.

En ambas situaciones, la Contraloría consideró que la actual secretaria general del MTC y un grupo de funcionarios de Essalud tenían responsabilidad civil y penal, por lo que recomendó adoptar acciones al respecto.

En un informe de control posterior, determina que servidores de la Gerencia Central de Operaciones de Essalud adquirieron 5.330.973 ampollas del medicamento vecuronio (bromuro) sin sustento y sin considerar las necesidades de las redes asistenciales de 673.602 ampollas, generando una afectación al Estado por s/ 10.259.093,40.

Para ello, señala la Contraloría, “realizaron contrataciones directas bajo causal de situación de emergencia que no cumplían con los requisitos para dicha modalidad de contratación, y sin el control de la necesidad urgente de las cantidades adquiridas, lo que habría favorecido a los proveedores contratados”.

Informe de la Contraloría

"Ambos informes de Contraloría derivados a la Fiscalía han sido archivados. ¿Esto qué significa? Que cuando la Contraloría hizo observaciones, lo derivaron a la Fiscalía, me levantaron las comunicaciones, secreto bancario y han determinado no a lugar", respondió Ramos Flores ante los cuestionamientos de su gestión en los Bomberos.