"Pase lo que pase jamás hablaré de ti": pareja del 'Monstruo' calla pese a chats comprometedores

Liseth Cruz Ruiz, la pareja de Erick Moreno Hernández, continúa manteniéndose en silencio frente a la Fiscalía y pese a los 36 meses de prisión preventiva que se han solicitado en su contra por su presunta relación a la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', la cual está liderada por alias el 'Monstruo', el criminal más buscado del Perú.

La intervención del teléfono móvil de Liseth Cruz reveló comprometedoras conversaciones con alias el 'Monstruo', con quien coordinaba las decenas de extorsiones que se cometerían en Lima. Incluso, manejaban una lista de las empresas que estaban siendo amenazados a los cuales les decían "pescados".

Los chats entre Liseth Ruiz y alias el 'Monstruo'

Las recientes investigaciones policiales han revelado chats inéditos entre Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', y su pareja, Liseth Cruz Ruiz, de lo que sería un "call center de las extorsiones". En ese sentido, el contacto de Moreno estaba agendado como "Doctor De Kendall", con quien Liseth Ruiz se comunicaba frecuentemente para coordinar las extorsiones.

"Luis, borra todo. Mañana temprano actívate con las empresas, amor. Y los demás, sí. Me compras un iphone. Llego y te hablo. Manda, como dices para el Call center de acá. ¿Cuánto es, tres mil? Has traído gente acá", se lee en los primeros mensajes que enviaba Liseth Ruiz.

"No, su primo de Jair es mi call center, él es el que tiene ahí los iphone y él es el que manda todos los mensajes a todos los pescados", responde el 'Monstruo'. Recordemos que Liseth Ruiz, alias 'La Patrona', habría llevado el registro de todas las empresas extorsionadas por la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. Entre ellas figuran las siguientes:

Del Corazón de Jesús

Halcones

De la Chika de Guacho

De la empresa 33

Salamanca

Santa Cruz

Los Andes

Urbinas

El 80

Honduras

MegaFashion

"Y, ya me falta la del 80, la de Urbina y me falta de Honduras y la del Max Fashion, de la empresa 33. ¿Qué más a ver? El Urbano creo que también depositaba o a veces. Acuérdate qué más. Los chinos de Etuchisa que tú dijiste ¿No que iban a colaborar semanal. 4.000, algo así? No me responden hasta ahorita nada ¿Qué más empresas me faltan?", se lee en las conversaciones.

Para la Policía Nacional, Liseth Cruz Ruiz era la encargada de coordinar las extorsiones a distintas empresas en Lima, pese a los tratos que tenía Erick Moreno con ella. "Tú tienes que tener tu cuenta para tu plata de ahorros, entiende, no seas mula. No tienes que quemar esa cuenta porque vas a jalar cola siempre", responde el 'Monstruo'.

Liseth Cruz Ruiz continúa en silencio ante la Fiscalía

La Policía Nacional del Perú considera que Liseth Cruz le tendría una fuerte lealtad a Erick Moreno Hernández, pese a la complicada situación en la que se encuentra. Y es que en las conversaciones también se pudo evidenciar que alias 'La Patrona' aseguró que no lo delataría.

"Y pase lo que pase jamás diré (hablaré) de ti", es el mensaje que le envía Liseth Cruz Ruiz a su pareja el 'Monstruo'. Cabe resaltar que ante la Fiscalía, ella se ha mantenido en silencio mientras afronta un pedido de 36 meses de prisión preventiva, pues no ha dado mayores detalles sobre el paradero de Erick Moreno, pese a las conversaciones reveladas recientemente.

