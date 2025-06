El testimonio de Policía acusado de asesinar a otro agente PNP en SJL. "No sabía que eran efectivos"

Un caso totalmente insólito ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho. Este miércoles 25 de junio, un policía, acusado de asesinar a otro agente PNP durante operativo policial, precisó que actúo en defensa propia. Este enfrentamiento, suscitado el pasado 12 de junio, causó la muerte del suboficial Julio Calderón Díaz. "No sabía que eran efectivos", precisó el PNP Paul Galicia Chacón.

El acusado de homicidio calificado indicó que no sabía que la persona que abatió era un efectivo policial. Según las primeras versiones, Galicia Chacón se encontraba reunido con vecinos cerca de su vivienda, algunos de los cuales tendrían antecedentes policiales, lo que ha despertado sospechas sobre su comportamiento fuera del servicio.

Paul Galicia brinda su testimonio tras ser acusado de asesinar a otro agente PNP en SJ

Han transcurrido más de días desde que se registró el asesinato de Julio Calderón Díaz (24), agente de la Policía Nacional del Perú, que fue asesinado a manos de uno de sus colegas en medio de un operativo en SJL. Paul reveló que al momento de realizarse la intervención ninguna persona que participaba en los trabajos se identificó como policía.

“Se me ha detenido por homicidio calificado. (Disparé) a cuatro personas que al momento no sabía que eran efectivos, porque no se identificaron y no estaban con ninguna prenda policial y ya estaban apuntándonos con el arma de fuego”, precisó Galicia Chacón. Asimismo, pidió disculpas a la familia del policía asesinado.

Solicitan 18 meses de prisión preventiva contra policía por encontrar drogas y explosivos en su hogar

La situación legal de suboficial de Galicia se complicó aún más tras un allanamiento en su vivienda, donde las autoridades decomisaron presuntos envoltorios de droga y explosivo, de acuerdo con el informe oficial. Ante estos hallazgos, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Paul Galicia y otros cuatro implicados, bajo la grave acusación de homicidio calificado.

Pese a que la defensa legal de Paul Galicia explican que su cliente actuó en legítima defensa y sin conocimiento de que los atacantes eran policías, la Fiscalía sostiene que el uso de la fuerza fue desproporcionado y acabó con la vida de un agente en servicio.

