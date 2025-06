Registran 410 colegios con infraestructuras afectados tras sismo: paredes rajadas y lunas rotas

Luego del sismo de magnitud 6.1 que sacudió la capital, se han reportado 410 instituciones educativas afectadas, de las cuales 161 están ubicadas en Comas, según informó la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm). Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) priorizar la reconstrucción de los colegios dañados, debido al alto riesgo de colapso.

Diez de estas escuelas presentan daños severos o estructurales que comprometen seriamente su seguridad. Una de las más afectadas es el colegio Estados Unidos, ubicado en Comas, que ha sido declarado inhabilitable debido a la presencia de paredes agrietadas, vigas comprometidas y aulas colapsadas.

Escuelas afectadas

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación registró 126 centros educativos con afectaciones, aunque su evaluación no contempla todos los parámetros considerados por otras entidades del sector. Comas concentra la mayor cantidad de escuelas afectadas.

Evelyn Vicente Muñoz, subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad de Comas, indicó a La República que más del 70% de la infraestructura de los colegios estatales del distrito se encuentran comprometidas entre riesgo medio, alto y muy alto. Explicó que esto se debe a la antigüedad de sus edificaciones y que solo eran resanadas sus deficiencias. "son pocos los colegios que se han construido nuevos".

"Como municipalidad, a través del área de Gestión del Riesgo, venimos alertando desde 2023 a la UGEL, al Ministerio de Educación, a la DRELM y a Pronied sobre esta situación, enviando reportes colegio por colegio. Por eso, tras el sismo de magnitud 6.1, declarar algunos colegios como inhabitables y con riesgo de colapso es inevitable. No podemos poner en peligro la vida de nuestros niños", afirmó.

Entre los casos más preocupantes figuran los colegios Carlos Bice y Esther Festini, que presentan serias afectaciones en su infraestructura. Esta situación ha generado el malestar de los padres, quienes denuncian que sus hijos no tienen un entorno adecuado para continuar sus estudios.

“El 98% del colegio está dañado. Las lunas han volado, hay paredes rajadas, no hay un solo ambiente seguro”, reclamó una madre de familia.

Como medida provisional, las clases se desarrollarán de manera virtual mientras se gestionan soluciones como la instalación de aulas modulares o la implementación de turnos escalonados para reubicar a los estudiantes de forma segura.

El director regional de Educación, Marco Tupayachi, explicó que la virtualidad será de uno a tres días para algunos alumnos mientras se avanza en la redistribución interna. “Nuestra prioridad es garantizar el retorno seguro a la presencialidad”, aseguró.

En tanto, las familias demandan una respuesta más rápida por parte del Ministerio de Educación. Mientras se completan las evaluaciones técnicas en los planteles afectados, cientos de escolares siguen sin un espacio seguro donde aprender.

Defensoría solicita priorizar reconstrucción de los colegios

Tras una inspección realizada en varios colegios del norte de Lima, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a priorizar la reconstrucción de las instituciones educativas con estructuras deterioradas, cuyos daños se han agravado tras el sismo ocurrido el último domingo 15.

Un caso emblemático es el de la I.E. Micaela Bastidas, en Los Olivos, donde desde 2020 se ha solicitado atención urgente ante el progresivo desgaste de su infraestructura. Las autoridades del plantel advierten que las paredes presentan fisuras, los pisos están en mal estado y, tras el reciente temblor, incluso se desprendieron lunas de varias ventanas.

Pese a ello, el colegio no cuenta con un informe técnico que certifique su situación de riesgo. Según explicaron los directivos, elaborar ese expediente tiene un costo que el Ministerio de Educación no puede cubrir, y ellos, por norma, no están autorizados a asumirlo con presupuesto propio.

Otro centro educativo en condiciones críticas es la I.E. Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en Independencia. Aunque el Minedu reconoció años atrás el deterioro de su infraestructura y prometió su reconstrucción para 2024, hasta la fecha no hay avances concretos.

Frente al peligro que representan estas instalaciones, la UGEL 2 determinó que las clases pasen temporalmente a la modalidad virtual. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por numerosos padres de familia, quienes denuncian que no cuentan con conectividad adecuada y deben compartir un solo celular entre varios hijos.

Como alternativa, se planteó reubicar a los estudiantes en un espacio del Instituto Peruano del Deporte (IPD), donde se han puesto módulos para albergar temporalmente a los 1,120 alumnos del colegio. No obstante, las familias insisten en una solución más estable y en plazos definidos para la reconstrucción de sus escuelas.