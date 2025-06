¿Por qué el Día del Orgullo se celebra el 28 de junio en Perú?: origen, historia y significado de esta fecha

El Día del Orgullo Gay, que se celebra cada 28 de junio, conmemora a la comunidad LGBT+ en su historia y lucha continua. El objetivo de este día es recordar el respeto, la tolerancia e igualdad a las personas que tienen distintas orientaciones sexuales. Además, se conmemoran los disturbios en Stonewall ocurridos en junio de 1969, donde estalló la lucha por la libertad de la comunidad.

Por tal motivo es que cada año se realizan ciertas actividades como la marcha del orgullo, una celebración a la vida de quienes la perdieron alzando su voz y que contribuyeron a la visibilización de sus derechos.

¿Cuál es el origen del Día del Orgullo?

Un 28 de junio de 1969, la policía llevó a cabo una redada en el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village, Nueva York. En comparación con otras detenciones de ese entonces, los casi 200 presentes se unieron para resistirse al arresto lo que originó una cadena de enfrentamientos que duró aproximadamente 6 días. Los que estuvieron al frente reclamaron que era uno de los pocos lugares donde ellos podían asistir y frecuentar.

Y fue por ello que al promediar la 1.20 a.m., con la ayuda de más miembros de la comunidad gay, unieron fuerzas en una batalla que duró varias horas. Ese día se convirtió en un ícono y recuerdo del porqué la discriminación perpetuó contra sus vidas. Gracias a la historia, diversas organizaciones se encargan de brindar soporte no solo a personas en situación de riesgo, sino también al entorno que pueda necesitarlo como manera de recordar que no están solos.

Día del Orgullo Gay: el significado del 28 de junio

El 28 de junio es el día para conmemorar los disturbios en Stonewall, para recordar el derecho a la igualdad, a la no discriminación y el respeto hacia todas las personas sin importar su orientación o identidad de género. El objetivo es destacar las diversidades promoviendo la aceptación de la identidad personal ya que en muchas situaciones, las personas de la comunidad son objeto de burlas que pueden afectar su salud física y mental.

Además, es una oportunidad para combatir contra la homofobia y otras actitudes de violencia. Es una oportunidad para celebrar incluso las diversidades culturales alrededor del mundo con el propósito de crear conciencia y una sociedad justa, equitativa, honesta donde no se tenga miedo de demostrar quienes son.

Activismo en la comunidad LGBT+

Dentro de la comunidad LGBT+ surge el activismo que implica esfuerzos y acciones de los colectivos para impulsar la igualdad, los derechos y la aceptación. Según el movimiento Amnistía Internacional, los activistas brindan planes de acción en respuesta a situaciones puntuales. Y en Perú, por ejemplo, aplicando esta premisa se encuentran las siguientes ONG:

Movimiento Homosexual de Lima (MOHL): fundada en 1982, MHOL se une a la lucha contra la discriminación e impulsa el desarrollo de una sociedad igual y libre.

Más Igualdad Perú: se dedican a promover la visibilidad y los derechos de la comunidad LGBT+ en Perú.

It Gets Better Perú: brinda acompañamiento emocional a jóvenes LGBT+ junto a la creación de espacios para la visibilidad.

En el contexto de Perú, estas organizaciones promueven la defensa total de los derechos de la comunidad gay, incluso juegan un papel crucial protegiendo a jóvenes y adultos en situaciones de riesgo. Mediante acciones como charlas informativas, su presencia en la marcha del orgullo y más es que transmiten el mismo mensaje: igualdad y justicia para todos.

