Curwen confiesa que fue homofóbico y revela cómo dejó de serlo: "Yo leí De profundis"

El Día del Orgullo se celebra anualmente el 28 de junio, una fecha significativa para toda la comunidad LGBTQ+. En Lima y otras provincias del Perú se realizan diversas actividades que conmemoran la lucha por los derechos y la visibilidad de esta comunidad. El Pride Month o Mes del Orgullo incluye eventos como marchas, desfiles y actividades culturales con el propósito de celebrar y promover la diversidad.

Esta conmemoración no pasó desapercibida durante la transmisión del podcast 'Habla Good', por lo que Tonino, Furrey y Curwen decidieron tocar el tema y hablar sobre las repercusiones que a veces sufre la comunidad LGBTQ+. Este último lanzó un fuerte mensaje contra las personas homofóbicas y que discriminan al movimiento: "Sean valientes y digan 'yo rechazo a la comunidad LGTB porque no me gusta, porque la religión me lo dice'. No usen a los niños de escudo", declaró. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación, Curwen mencionó que tenía que hacer un mea culpa y reveló que fue homofóbico hace años: "Fue cuando tenía 20 años. No los soportaba".

Curwen revela cómo dejó de ser homofóbico

Ante su confesión, uno de los oyentes del podcast le preguntó a Curwen cómo dejó de ser homofóbico: "En esa época me gustaba leer mucho y un día leí 'De profundis', el libro de Oscar Wilde. Yo me decía que no podía creer lo fuerte, lo denso que era el amor de Oscar hacia una mujer. Pero no era una mujer, en realidad estaba enamorado de un hombre", dijo el streamer.

Curwen se sorprendió ante el descubrimiento y el impacto del giro de la historia. Desde ese momento, menciona, dejó de ser homofóbico. "¡Qué belleza de libro!", resaltó ante el asombro de Furrey y Tonino, quienes no podían creer que un libro pudiera cambiarlo tanto.

¿De qué trata el libro 'De profundis' de Oscar Wilde?

'De Profundis' de Oscar Wilde es una carta extensa escrita por el autor a su ex amante, Lord Alfred Douglas, mientras Wilde estaba en prisión. En este texto, Wilde reflexiona sobre su relación con Douglas, el dolor que le causó y las lecciones que aprendió a través de su sufrimiento. La obra también es una meditación sobre el arrepentimiento, la redención y la transformación personal. A través de sus palabras, Wilde aborda temas como el amor, la traición y el sacrificio, mientras busca encontrar una comprensión más profunda de su propia vida y su sufrimiento.