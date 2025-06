Peruana en Doha narra ataque de Irán contra EE. UU. en Qatar: "Tembló todo (...) Las casas no están preparadas"

Irán ataca a Estados Unidos. Este 23 de junio, se reportó un ataque iraní contra las bases aéreas militares de Estados Unidos en Qatar. El hecho surge como respuesta al bombardeo permitido por Donald Trump a tres instalaciones nucleares en territorio iraní: Fordo, Natanz e Isfahán.

Ali Khamenei, quien está en el poder en Irán desde el siglo XX, ordenó una contraofensiva sobre centros enemigos de EE. UU. ubicados en Doha e Irak. Tras ello, miles de ciudadanos se vieron afectados por el ataque, entre ellos una peruana, que reside en el territorio en guerra alrededor de 10 años, contó su vivencia.

Irán contra Estados unidos: viviendas en Doha no estarían "preparadas"

En primer lugar, Geraldine Delgado recalcó que las viviendas en Doha no cuentan con la infraestructura debida para soportar este tipo de conflictos. "Las casas no están preparadas para estos tipos de ataques. Gracias a Dios, todo ha sido frenado antes de que haya mayores. Mi casa, por ejemplo (...) el edificio en el que yo vivo es bastante antiguo", declaró a N+ FORO.

En esa misma línea, hizo una comparación su conocimiento y experiencia previa con los sismos en Perú y el bombardeo recientemente vivido: "Yo soy peruana y siento los temblores. Sé lo que es un temblor. Y esto fue peor que un temblor. Sientes el movimiento del suelo, las casas hacen un poco de ruido.

PUEDES VER: Gobierno de Trump advierte que inmigrantes latinos serían los más afectados tras ataque de EEUU a Irán

"Tembló todo": peruana no salió de su casa tras ataque en Qatar

"Los animales son bien sensibles. Ellos ya se habían puesto en refugio. Yo no entendía por qué no habían desaparecido. Me imagino que lo habrían sentido. De hecho, un gatito de la calle me empezó a rascar la puerta y lo dejé entrar. Lo sentí con mucho miedo y al rato fue que pasó", agregó Delgado.

De manera inmediata, la peruana señaló que el ambiente se tornó cargado y se refugió junto con su esposo durante el ataque a las bases militares de EE. UU.: "El aire de repente se sintió bien pesado. Estaba al lado de una ventana (…) y tembló fuertemente. Yo tengo un colchón extra para visitas, mi esposo rápidamente lo cogió. Nos pusimos en resguardo con el colchón en el piso. Lentamente fue pasando".

"Tembló todo: las ventanas, las paredes. Lo único que no tembló fue el piso, pero el ambiente hasta se sentía pesado", remarcó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.