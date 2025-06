El 'Monstruo' exigía pruebas a su madre antes de enviarle dinero de extorsiones: "Pero no me mientas (...) No tengo plata"

Un audio enviado por WhatsApp el 2 de enero de este año, desde el celular de alias el 'Monstruo' a su madre —hoy detenida— expone la crudeza de una confesión directa sobre sus actividades criminales. En la grabación, obtenida por Cuarto Poder, el presunto extorsionador admite vivir exclusivamente del dinero que recibe por extorsionar a empresas de transporte: “Yo cobro de empresas que extorsionan, me pagan a diario”.

El registro también revela su rol activo en organizaciones criminales, así como la imposibilidad de dejar atrás el delito. “No puedo salirme de esto porque no tengo nada, no soy nada”, dice con voz resignada. Para Erick Moreno, cada pérdida económica o contratiempo es un recordatorio de que no tiene otra salida.

Asimismo, en el mensaje de voz se oye como el líder de 'Los Injertos del Norte' le exigía a su madre que le envíe pruebas de sus citas médicas antes de darle dinero.

Exigencias sin confianza: “Papeles, no palabras”

Aunque el mensaje está dirigido a su madre, no hay afecto ni indulgencia. Por el contrario, el tono del audio refleja desconfianza y control. “Antes de enviarte dinero, quiero pruebas del hospital, de tu cita. No palabras, papeles”, exige el delincuente, negándose a ayudarla sin evidencias médicas que respalden sus pedidos.

La interacción retrata una relación marcada por el temor y la sospecha. “Yo me 'salaría' si no te doy, pero no si me mientes”, recalca. Incluso acusa a su madre de engañarlo sobre su estado de salud.

Un líder criminal que opera desde las sombras

La Policía Nacional investiga actualmente el contenido del celular de la madre del 'Monstruo', donde se halló el audio que compromete aún más su imagen como líder delictivo. Según las autoridades, desde la clandestinidad, seguiría manejando redes criminales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real