El 'Monstruo' admite extorsiones a su madre en impactante audio: "Yo vivo de eso (...) No pienso retirarme"

La Policía Nacional descubrió las conversaciones de Erick Moreno, alias el 'Monstruo', con su madre Martina Hernández De la Cruz, quien ahora cumple detención preliminar y está a la espera de la audiencia de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. A través de la aplicación WhatsApp, el criminal más buscado del Perú, debido a actos delictivos relacionados con extorsiones y sicariato, revela en un audio de casi 10 minutos acerca de las acciones que lleva a cabo en el mundo del hampa.

"Yo cobro a empresas que extorsionan, me pagan a diario. Las empresas de transportes me pagan a diario ¿me entiendes? Esos son mis ingresos para que sepas. Extorsiones que hago a empresarios a veces pagan, a veces no pagan. Y si no pagan, yo igual les pago a la gente sus acciones que ellos hacen. No me lo hacen gratis, a veces no pagan y yo pierdo esa inversión", se le escucha en un audio difundido por 'Cuarto Poder'.

"¿A qué otra cosa yo me dedico como para que puedan pensar ustedes que yo tengo harta plata? ¿Me entiendes o no? Entonces, yo vivo de eso, de las extorsiones. Entonces, imagínate, pe, vieja. Hay que ponerse a pensar un poquito. A veces yo tengo 70, 80,100... y pasa un problemón, o pierdo mis cosas, o pasa algo, o tengo otra vez que invertir. No subo de 100 mil. Ahora tendré 60,50. Pasa un problema, me pasa algo a mí ¿Cómo arreglo, cómo soluciono?", añade el 'Monstruo'.

'El Monstruo' confiesa a su madre rol criminal

Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', le dice a su madre que continuará con las extorsiones en contra de los empresarios y los trabajadores del sector de Transportes. Además, le revela que reúne dinero para "arreglar" su libertad. "Yo no tengo mucha plata, no tengo. Si yo tuviera, te pondría en un lugar mejor. No tengo", "Mira vieja, yo decirte que me voy a salir de este mundo no puedo, porque todavía no tengo nada, no soy nada todavía, ¿me entiendes? Me pasa algo, no tengo de dónde poder sacar un guardado o yo poder arreglar y poder pagar mi libertad", manifiesta el 'Monstruo'.

"Si algo me pasa o me intervienen con algo, lo que me pasa, yo no tengo. Me pasa algo ahorita a mí, yo me voy preso toda la vida vieja, así, ¿me entiendes? Yo no tengo nada, no tengo nadie que me de el respaldo. No tengo" , precisa.

En el audio, se le escucha mencionar que su madre le pide que ponga un negocio; sin embargo, él se niega y señala que no tiene dinero. "Tú me dices: 'hijo, pon un negocio'. No es así como ustedes piensan, no lo es. Fuera así como ustedes lo piensan, yo sería el hombre más feliz ahorita. Ya me hubiera retirado. Ya me hubiera puesto una cadena de pollerías. Ya hubiera puesto algo que yo sé que me va a dar unos 20 carros, unos 30 carros y ¡pum! ¿me entiendes? Una empresa, una microempresa, pero yo acá ¿tú me ves que invierto? No invierto porque no tengo, ¿me entiendes? He tenido muchas perdidas. He tenido más perdidas que ganancia el año pasado", indica.

El Monstruo habla sobre sus enemigos

El delincuente le asegura a su madre Martina Hernández que no se retirará del mundo criminal y considera que si él deja de cometer actos delictivos sus aliados continuarían y sus enemigos irían tras de él.

"Para no desviarme del tema: yo no me puedo retirar ahora porque no tengo nada todavía. Si yo me retiro, igual quedan mis enemigos, quedan los aliados, y ellos por mí no se van a hacer a un costado en la vida. Ellos siguen con sus vidas, siguen con sus cosas y ellos van a estar en guerra siempre con mis enemigos. Y yo siempre, por ende, por ley, voy a estar involucrado ahí. Así yo me retire, ellos van a pensar que estoy yo ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a atacar a mi familia, me entiendes y van a hacer lo que tienen que hacer", indica.

"Entonces, el día que pase eso, vieja, yo lloraré, patearé, pues, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Y si mi familia me odia, me vale tres pepinos porque a mi nunca me han dado nada y nunca me han regalado nada ¿me entiendes?", añade.

Además, reitera que continuará adelante con su red criminal. "Por eso yo te recalco y te digo por quinta, sexta y séptima vez: no pienso retirarme porque no soy nada, no tengo nada todavía. Entonces, así están las cosas conmigo, pe, vieja ¿me entiendes o no? Tenemos que esperar. Que yo al menos haga mucho dinero de lo que yo quiero hacer para yo pensar en retirarme, ¿me entiendes? Porque en esta situación, yo no puedo ir a un restaurante, no puedo ir a una pollería, no puedo ir a una empresa a pedir trabajo, no puedo. Yo soy consciente de mi realidad", señala.

El 'Monstruo' le reclama a su madre por pedirle dinero

En otro momento del audio se le escucha a Erick Moreno exigir pruebas a su madre acerca de su deteriorada salud. Es así como demuestra su desconfianza incluso con quien es su progenitora.

"No pienses que yo tengo dinero ¿y sabes por qué? porque como te dije al principio del audio, tú piensas que yo soy inocente. O sea, yo sé que sabes que no soy inocente, pero a tu edad creo que ya piensas las cosas a tu manera y siempre te he dicho: si es para salud, yo apoyo, pero con pruebas del hospital, de tu cita. Cuando vas a un hospital pides una consulta. A mí enséñame todo: con tu nombre, fecha y todo, ¿me entiendes? Así demuestras que eres una madre leal, no una madre desleal que le quita al hijo con mentiras", indica.

"Entonces, acá las cosas se harán con pruebas. Ese día que me estabas pidiendo plata y te pedía pruebas, y me engañabas: que no estoy allá, que no me fui para allá, no que esto...6 de la tarde supuestamente seguías en la clínica y me mientes. 3 de la tarde, supuestamente seguías en la clínica y me mientes. Por eso digo: tú crees que yo nací ayer vieja, ¿me entiendes?", agrega.

Por último, le pide "transparencia" en su relación de madre e hijo. "Yo te digo una cosa vieja, si acá no hay transparencia entre madre e hijo, estamos mal, vieja. Yo me salaría si no te doy pe, pero yo no me voy a salar si tu me mientes con mentiras y te niego. No me voy a salar porque tú eres la que me estás mintiendo, no yo", señala.