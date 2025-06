El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que desde el 1 de julio los conductores del servicio de transporte terrestre a nivel nacional deberán realizar obligatoriamente un curso de actualización sobre las normativas de transporte y tránsito. Esta medida se implementará de manera progresiva y tiene como objetivo mejorar el conocimiento de las leyes vigentes promoviendo una mayor seguridad vial en todo el país.

Según el Reglamento Nacional de Administración de Transporte se debe de acatar esta normativa, en caso de no completar el curso dentro del plazo establecido, los conductores podrían enfrentar severas sanciones.

MTC: ¿Qué grupo de personas deberá de llevar el curso?

A través de sus canales oficiales, el MTC informó a los choferes de transporte de personas y mercancías que deberán de completar el curso a fin de revisar las actualizaciones sobre las reglas de tránsito. La implementación de esta capacitación será progresiva, según el último dígito del número de licencia de conducir y de acuerdo con el artículo 7 de la Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N.º 025-2024-MTC.

Además, el nuevo cronograma escalonado establece las siguientes fechas para aprobar la actualización:

Si el último dígito de tu licencia es 0 te toca el 1 de julio del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 1 te toca el 1 de agosto del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 2 te toca el 1 de setiembre del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 3 te toca el 1 de octubre del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 4 te toca el 1 de noviembre del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 5 te toca el 1 de diciembre del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 6 te toca el 1 de enero del 2026.

Si el último dígito de tu licencia es 7 te toca el 1 de febrero del 2026.

Si el último dígito de tu licencia es 8 te toca el 1 de marzo del 2026.

Si el último dígito de tu licencia es 9 te toca el 1 de abril del 2026.

¿Qué sanciones aplicaría el MTC en caso de no aprobar el curso?

En caso de no cumplir con el curso, los conductores podrán ser sancionados con la retención de su licencia o la suspensión de su habilitación por 60 días. Las sesiones se llevarán a cabo en escuelas de conductores autorizadas por el MTC, tendrá una duración de seis horas y podrá realizarse en una o tres sesiones presenciales. Los participantes deberán registrarse mediante identificación biométrica al ingresar y salir de cada jornada.

El propósito de esta medida es asegurar que cada conductor de transporte terrestre y carga esté al día con las leyes de tránsito y seguridad vial, de esta manera se podrán reducir los accidentes, eventualidades o incluso el mejoramiento de los servicios brindados.

¿Quiénes estarían exonerados de llevar el curso de actualización del MTC?

Según la Resolución Directoral N° 008-2023-MTC/18 del MTC, no todos los conductores tendrían que pasar por el curso así que las siguientes personas no serían consideradas para las evaluaciones:

Conductores con licencias vencidas desde antes de octubre de 2021.

Conductores que obtuvieron su brevete después de octubre de 2021.

Conductores de categorías que no requieren actualización como motociclistas con categoría B2.

Aquellos que realizan la revalidación de su licencia dentro del plazo de vigencia sin interrupciones.

Si el curso no se concluye y tu caso no está dentro de las excepciones, no será posible renovar el brevete. Esto podría ocasionar problemas como multas, retención del vehículo o la invalidez de tu documento. Por otro lado, en el caso de tener el brevete vencido, es necesario revalidarlo antes de participar en las capacitaciones, de lo contrario se recibirá una sanción por conducir con una licencia vencida.

