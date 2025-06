La familia de Fabiola Alejandra Caicedo Piña, una joven venezolana de 19 años que fue encontrada sin vida en la planta de tratamiento de agua potable La Atarjea de Sedapal, lamentó el asesinato de su ser querido en Lima y exigió justicia a las autoridades por lo ocurrido.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Asimismo, informó que Caicedo viajó hacia Lima siendo menor de edad junto a Meier Jiménez, quien habría su pareja. Revelaron que la joven no informó sobre su salida del país. "Se fueron tranquilos los dos, él nunca se la llevó con engaños. Ella nunca nos dijo a nosotros que se iba, solo se fue y ya", manifestó una familiar.

También, indicó que la joven asesinada no habría participado en actos delictivos y que no estaría involucrada en la muerte de su entonces pareja Meier Jiménez. "Si fuera así ella no hubiera estado libre, siempre estuvo libre. Nunca le llegó una investigación ni nada por el estilo. Él se suicidó y ellos no lo quisieron aceptar", señaló.

Familia asesinada pide justicia y ayuda a repatriar su cuerpo

La familia de Fabiola Caicedo solicitó apoyo a las autoridades peruanas para repatriar su cuerpo y despedirla en su lugar de origen. La ausencia de familiares directos en el Perú dificultó los trámites, por lo que recurrieron a instancias internacionales. También pidieron justicia y una investigación exhaustiva que esclarezca el crimen y permita identificar a los responsables.

El hallazgo del cuerpo se produjo el 9 de junio, durante una inspección en la planta de tratamiento de agua La Atarjea, donde el personal de Sedapal ubicó restos humanos en estado de desmembramiento. La escena activó la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que abrieron nuevas líneas de investigación. Una de las principales hipótesis vincula el crimen con un posible ajuste de cuentas relacionado con un caso sin resolver del año 2022.

Encontraron sin vida a joven venezolana en planta de tratamiento de agua La Atarjea de Sedapal. Foto: Andina

Venezolana habría sido víctima de trata de personas

La Policía Nacional del Perú presume que Fabiola, conocida como la 'China baby', fue víctima de una red de trata de personas. La hipótesis se plantea tras su identificación y por la extrema violencia con la que fue asesinada. Según las autoridades, el hallazgo de sus restos en distintas fechas desde el 9 de junio constituye un indicio del modus operandi que aplican estas mafias para castigar intentos de fuga o actos de desobediencia por parte de sus víctimas.

Según información preliminar, este tipo de crímenes sigue patrones propios de organizaciones vinculadas a la explotación de personas. La desmembración del cuerpo y la forma en que arrojaron los restos revelan una ejecución planificada con fines ejemplificadores. Investigadores indicaron a la prensa local que estas acciones funcionan como advertencia dentro de estos grupos criminales.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.