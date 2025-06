Miles de ciudadanos reportaron demoras en las agencias del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) para realizar diversos trámites concernientes a la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), entre otros. Ante el malestar causado, una vocera de la entidad estatal brindó algunos detalles de cuáles habrían sido los inconvenientes. Sin embargo, parte de su declaración generó la molestia de los conductores del noticiero de Latina y claro, de los ciudadanos, puesto que, según Angie Morales, el mal funcionamiento de la aplicación en celulares se debe a que los usuarios tienen demasiados memes o fotos.

En un enlace en directo, la vocera del Reniec comentó que las aplicaciones son amigables, pero un adulto mayor que no esté muy acostumbrado a la tecnología tendrá que recurrir a un familiar para que lo apoye. No obstante, al momento de referirse a la capacidad de los celulares, Morales señaló que los usuarios tienen muchos vicios en el uso de la tecnología.

"Usuarios tienen sus celulares con muchos memes, videos que afectan el proceso de trámite"

Según la vocera, los usuarios de la aplicación, en su mayoría, tienen teléfonos con demasiadas aplicaciones, fotos y, en su mayoría, memes y videos, lo que afectaría el proceso de trámite.

"Las aplicaciones son amigables, pero si un celular está lleno de fotos, videos o memes, no tendrá los recursos para ejecutarse correctamente", indicó Morales. Además, recomendó a los ciudadanos limpiar sus dispositivos y reiniciarlos para asegurar el buen funcionamiento de la app. Este comentario no fue bien recibido por los conductores del noticiero de Latina, quienes consideraron que la respuesta de Reniec desvió la responsabilidad hacia los usuarios, sin abordar los problemas reales de la aplicación.

Los periodistas de Latina cuestionaron que el Reniec quiera culpar a los ciudadanos por sus propias deficiencias. Foto: YouTube / Latina Noticias

Reniec debe asumir la responsabilidad de mejorar su aplicación

Pedro Tenorio y Alicia Reto, periodistas del noticiero, cuestionaron la postura de la vocera, tras argumentar que Reniec debe mejorar la aplicación para evitar inconvenientes a los ciudadanos. "No tiene sentido culpar a los usuarios por los fallos en la app. El servicio debe funcionar bien, independientemente de la capacidad de los celulares", expresó Tenorio, quien agregó que la respuesta de Reniec no era la esperada, especialmente después de tantos reclamos.

La crítica no solo se centró en el mal funcionamiento de la aplicación, sino también en la ineficiencia del servicio en las agencias del Reniec. Según los periodistas, los ciudadanos no deberían ser responsables de los problemas internos de la institución. Además, cuestionaron la lentitud en la atención a los usuarios, lo que genera frustración, especialmente para las personas mayores, quienes deben soportar largas filas y demoras en el proceso.

“Esa no es la respuesta que los peruanos esperamos. Deberían entender que el sistema no ha estado funcionando y no le puedes decir a la gente que llame, si hay una larga cola en la puerta de la entidad. Deben de ser más eficientes en el servicio porque han generado muchos reclamos”, señaló Retto.

Culpar a los ciudadanos no es la solución, afirmaron los periodistas

Reniec, como entidad pública, tiene la responsabilidad de ofrecer un servicio eficiente y adecuado a las necesidades de los ciudadanos. En este caso, los usuarios han expresado su incomodidad no solo por la demora en los trámites, sino también por las fallas en los sistemas de atención, tanto en línea como presenciales.

“El Reniec parece la casa de Poncio Pilatos porque todos se lavan las manos. La vocera culpa a los ciudadanos que no sabemos tramitar o que vamos mucho en la mañana. Como hay mucha gente en la mañana, ellos se demoran en atender. Lo que están olvidando las cabezas del Reniec, es que son una entidad pública, del Estado y, por lo tanto, los dueños del Reniec somos todos los peruanos”, remarcó Pedro Tenorio.

Asimismo, culmino que “Los ciudadanos no deben supeditarse a Reniec, sino que ellos deben dar un servicio de calidad. Si gozan de un edificio, un puesto de trabajo, un sueldo y todos los derechos que se han ganado es porque los ciudadanos tributamos y le pagamos”.