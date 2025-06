Adrián Avilés es un adulto mayor que vive en la Pichanaqui, distrito de Chanchamayo, en el departamento de Junín. Según relató en un video publicado por la cuenta de TikTok El chico de las noticias, desde hace 13 años sobrevive cuidando casas de la zona. Además, mencionó que sus hijos viajaron a Brasil hace más de una década y, desde entonces, no lo han visitado.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Mediante el clip, pidió a sus hijos que lo visiten, pues se encuentra muy enfermo. El adulto mayor se encontraría viviendo totalmente desamparado.

"Estoy en Pichanaqui. No hay nadie a quien visitar. Vivo solito. Estoy ahorita con un señor que me está curando. Estoy enfermo, nadie mi visita. (Mis hijos) no me visitan. Visítame. Solito estoy viviendo, cuidando casitas de un pastor. Mis hijos se encuentran en otro país, en Brasil desde hace 13 años no vienen (a verme)", comentó el adulto mayor.

Hijos le abrían pedido la herencia anticipada

Según confesó el adulto mayor, sus hijos le pidieron que repartiera los terrenos y chacras que poseía. Con el dinero obtenido de esa venta, ellos viajaron a Brasil hace 13 años. Desde ese momento, no ha vuelto a verlos. Ahora, pide que regresen a Perú para que los visiten.

"(Mis hijos me dijeron) La herencia dámela de una vez. Oficialmente concede la posición. Yo he dado su herencia en chacras. Les he dado a mis hijos. Igual les he repartido. Con eso han sacado su pasaje a otro país y se han ido. Hasta ahorita no vuelven. La vez pasada les hice una llamada", explicó Adrián Avilés.